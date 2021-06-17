Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu! Deniz Seki mavi bikinisi ile boy gösterdi!

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki'den tekne pozları ardı ardına geliyor. Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan, adeta küllerinden doğan Deniz Seki değişimiyle büyük beğeni topluyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Şimdilerde sevgilisi ile tatilin keyfini çıkaran Deniz Seki son olarak tekne pozu ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Deniz Seki paylaşımına "Yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" demişti. Deniz Seki bu kez mavi bikinisi ile tekne pozu verdi. İşte Deniz Seki'nin beğeni yağan pozları...