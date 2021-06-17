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Haberler Galeri Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu! Deniz Seki mavi bikinisi ile boy gösterdi!
Giriş Tarihi: 17.06.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 12:38

Sosyal medya 'nin tekne pozunu konuştu! Deniz Seki ile boy gösterdi!

50 yaşındaki ünlü şarkıcı 'den tekne pozları ardı ardına geliyor. Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan, adeta küllerinden doğan Deniz Seki değişimiyle büyük beğeni topluyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Şimdilerde sevgilisi ile tatilin keyfini çıkaran Deniz Seki son olarak tekne pozu ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğrafını 'dan paylaşan Deniz Seki paylaşımına "Yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" demişti. Deniz Seki bu kez ile tekne pozu verdi. İşte ...

Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu! Deniz Seki mavi bikinisi ile boy gösterdi!

50 yaşındaki ünlü şarkıcı 'den tekne pozları ardı ardına geliyor.

Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu! Deniz Seki mavi bikinisi ile boy gösterdi!

Yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bırakan, adeta küllerinden doğan değişimiyle büyük beğeni topluyor.

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Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu! Deniz Seki mavi bikinisi ile boy gösterdi!

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı , yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu! Deniz Seki mavi bikinisi ile boy gösterdi!

Şimdilerde sevgilisi ile tatilin keyfini çıkaran son olarak tekne pozu ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Sosyal medya Deniz Seki'nin tekne pozunu konuştu! Deniz Seki mavi bikinisi ile boy gösterdi!

Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğrafını 'dan paylaşan paylaşımına "Yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" demişti.

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