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Haberler Galeri Sosyal medya fenomen Duygu Özaslan kırmızı bikinili pozlarıyla olay oldu! Eleştiri yağınca mesajları ifşa etti
Giriş Tarihi: 10.05.2021 06:19 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 06:21

Sosyal medya fenomen kırmızı bikinili pozlarıyla olay oldu! Eleştiri yağınca mesajları etti

'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen , her yaptığıyla magazin gündemine bomba gibi düşüyor. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'dan, çok konuşulacak yeni paylaşımlar geldi. Fenomen isim, sosyal medya hesabı üzerinden kırmızı bikinili pozlarını paylaşıp "Terasta güneşlenelim bari, ne yapalım" notunu düştü. Özaslan, gönderisine gelen kötü yorumları görünce çareyi mesajları etmekte buldu. Paylaşıma binlerce yorum ve beğeni gelirken bazı mesajlar Duygu Özaslan'ı oldukça kızdırdı.

Sosyal medya fenomen Duygu Özaslan kırmızı bikinili pozlarıyla olay oldu! Eleştiri yağınca mesajları ifşa etti

Sosyal medya fenomeni , kırmızı bikinili pozlarını paylaştı. Özaslan, gönderisine gelen kötü yorumları görünce çareyi mesajları etmekte buldu.

Sosyal medya fenomen Duygu Özaslan kırmızı bikinili pozlarıyla olay oldu! Eleştiri yağınca mesajları ifşa etti

'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen , her yaptığıyla magazin gündemine bomba gibi düşüyor.

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Sosyal medya fenomen Duygu Özaslan kırmızı bikinili pozlarıyla olay oldu! Eleştiri yağınca mesajları ifşa etti

Fenomen isim, sosyal medya hesabı üzerinden kırmızı bikinili pozlarını paylaşıp "Terasta güneşlenelim bari, ne yapalım" notunu düştü. Paylaşıma binlerce yorum ve beğeni gelirken bazı mesajlar Özaslan'ı oldukça kızdırdı.

Sosyal medya fenomen Duygu Özaslan kırmızı bikinili pozlarıyla olay oldu! Eleştiri yağınca mesajları ifşa etti

KÖTÜ YORUMLARI İFŞA ETTİ

Özaslan, gelen kötü yorumları sosyal medya hesabı 'ın hikaye kısmından paylaştı. Özaslan'a gelen tepkilerin çok sayıda olması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya fenomen Duygu Özaslan kırmızı bikinili pozlarıyla olay oldu! Eleştiri yağınca mesajları ifşa etti

Bunun ardından Özaslan şu açıklamayı paylaşıp konuya son noktayı koydu:

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