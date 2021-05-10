HaberlerGaleriSosyal medya fenomen Duygu Özaslan kırmızı bikinili pozlarıyla olay oldu! Eleştiri yağınca mesajları ifşa etti
Giriş Tarihi: 10.05.2021 06:19Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 06:21
Sosyal medya fenomen Duygu Özaslan kırmızı bikinili pozlarıyla olay oldu! Eleştiri yağınca mesajları ifşa etti
YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, her yaptığıyla magazin gündemine bomba gibi düşüyor. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'dan, çok konuşulacak yeni paylaşımlar geldi. Fenomen isim, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kırmızı bikinili pozlarını paylaşıp "Terasta güneşlenelim bari, ne yapalım" notunu düştü. Özaslan, gönderisine gelen kötü yorumları görünce çareyi mesajları ifşa etmekte buldu. Paylaşıma binlerce yorum ve beğeni gelirken bazı mesajlar Duygu Özaslan'ı oldukça kızdırdı.