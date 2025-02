Giriş Tarihi: 03.02.2025 12:15 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:50

Sosyal medya fenomeninden korkutan paylaşım! Cemal Can Canseven: Dua zinciri oluşturma zamanı...

Katıldığı yarışma programıyla popülerliğine popülerlik katan Cemal Can Canseven, yaptığı paylaşımlarla ilgi ile takip ediliyor. Yıllar geçtikçe yakışıklılığı ile daha çok konuşulan Canseven, sevenleriyle her anını da paylaşmayı ihmal etmiyor. Cemal Can Canseven son olarak hastane odasından paylaşım yaptı. 'Nazara geldim' diyen Canseven, serumlu haliyle sevenlerini korkuttu!