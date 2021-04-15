Sosyal medya Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızı Lalin'i konuşuyor...Peki Sinem Kobal'ın kızı Lalin kime benziyor?

Örnek evlilikleri parmakla gösterilen oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, magazin gündeminden düşmüyor. 2016'da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları Lalin'le katlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal ilgi ile takip ediliyor. Şu sıralar anne olmanın keyfini çıkaran Sinem Kobal 6 aylık olan kızı Lalin'in yüzünü dün ilk defa gösterdi. Sosyal medyadan kızı Lalin ile ardı ardına yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan Sinem Kobal günü en çok konuşulanlarından oldu. Sır gibi sakladıkları kızları Lalin'in kime benzediği aylardır merak konusu olan ünlü çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi de araştırılmaya başlandı. Peki Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızı Lalin kime benziyor? İşte en çok annesine benzetilen Lalin bebek ve Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin ailesi...