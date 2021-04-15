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Haberler Galeri Sosyal medya Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızı Lalin'i konuşuyor...Peki Sinem Kobal'ın kızı Lalin kime benziyor?
Giriş Tarihi: 15.04.2021 08:40 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 08:52

Sosyal medya ile 'ın kızı 'i konuşuyor...Peki kime benziyor?

Örnek evlilikleri parmakla gösterilen oyuncu çift ile , magazin gündeminden düşmüyor. 2016'da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları 'le katlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal ilgi ile takip ediliyor. Şu sıralar anne olmanın keyfini çıkaran Sinem Kobal 6 aylık olan kızı Lalin'in yüzünü dün ilk defa gösterdi. Sosyal medyadan kızı Lalin ile ardı ardına yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan Sinem Kobal günü en çok konuşulanlarından oldu. Sır gibi sakladıkları kızları Lalin'in kime benzediği aylardır merak konusu olan ünlü çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi de araştırılmaya başlandı. Peki Kenan İmirzalıoğlu ile kime benziyor? İşte en çok annesine benzetilen ve Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin ailesi...

Sosyal medya Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızı Lalin'i konuşuyor...Peki Sinem Kobal'ın kızı Lalin kime benziyor?

Örnek evlilikleri parmakla gösterilen oyuncu çift ile , magazin gündeminden düşmüyor.

Sosyal medya Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızı Lalin'i konuşuyor...Peki Sinem Kobal'ın kızı Lalin kime benziyor?

2016'da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları 'le katlayan ile ilgi ile takip ediliyor.

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Sosyal medya Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızı Lalin'i konuşuyor...Peki Sinem Kobal'ın kızı Lalin kime benziyor?

Şu sıralar anne olmanın keyfini çıkaran 6 aylık olan kızı 'in yüzünü dün ilk defa gösterdi.

Sosyal medya Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızı Lalin'i konuşuyor...Peki Sinem Kobal'ın kızı Lalin kime benziyor?

Sosyal medyadan kızı ile ardı ardına yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan günü en çok konuşulanlarından oldu.

Sosyal medya Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızı Lalin'i konuşuyor...Peki Sinem Kobal'ın kızı Lalin kime benziyor?

Sır gibi sakladıkları kızları 'in kime benzediği aylardır merak konusu olan ünlü çift ile 'nun ailesi de araştırılmaya başlandı.

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