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Haberler Galeri Sosyal medya ‘Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacıyı konuşuyor! ‘Kim Milyoner Olmak İster’de 3 soruda 2 joker kullanarak herkesi şaşırttı!
Giriş Tarihi: 06.11.2021 00:52 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 00:52

Sosyal medya ‘Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacıyı konuşuyor! ‘Kim Milyoner Olmak İster’de 3 soruda 2 joker kullanarak herkesi şaşırttı!

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yarışmaya katılan Ayşegül Yıldırım Karaman, adlı yarışmacı, 3 soruda 2 joker kullanarak dikkat çekti. Sosyal medyada da yankı uyandıran yarışmacı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı. İşte ayrıntılar!

Sosyal medya ‘Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacıyı konuşuyor! ‘Kim Milyoner Olmak İster’de 3 soruda 2 joker kullanarak herkesi şaşırttı!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Sosyal medya ‘Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacıyı konuşuyor! ‘Kim Milyoner Olmak İster’de 3 soruda 2 joker kullanarak herkesi şaşırttı!

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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Sosyal medya ‘Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacıyı konuşuyor! ‘Kim Milyoner Olmak İster’de 3 soruda 2 joker kullanarak herkesi şaşırttı!

Yarışmaya katılan Ayşegül Yıldırım Karaman, adlı yarışmacı, 3 soruda 2 joker kullanarak dikkat çekti.

Sosyal medya ‘Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacıyı konuşuyor! ‘Kim Milyoner Olmak İster’de 3 soruda 2 joker kullanarak herkesi şaşırttı!

Sosyal medyada da yankı uyandıran yarışmacı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

Sosyal medya ‘Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacıyı konuşuyor! ‘Kim Milyoner Olmak İster’de 3 soruda 2 joker kullanarak herkesi şaşırttı!

Yarışmacı, Yeşilçam sorusunda elendi ve 2 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

'Milyoner'de 3 soruda 2 joker kullanan yarışmacı sosyal medyaya damga vurdu! | Video

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