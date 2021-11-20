Giriş Tarihi: 20.11.2021 15:52Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 15:52
Sosyal medya Sertab Erener'in kıskançlığını konuşuyor! "Yıkılan egosunun kalıntıları altında kalan Sertab Erener'in aciz tavırları"
Ünlü şarkıcı Sertab Erener, meslektaşı Can Bonomo ve oyuncu eşi Öykü Karayel ile birlikte bir reklam projesinin basın toplantısında objektif karşısına geçti. Gazetecilerin taze anne-baba olan Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftine bebekleriyle ilgili sorular sorması ise Sertab Erener'i sinirlendirdi. Muhabirlere tepki gösteren Erener, "Beni nerede göreceksiniz bir daha sokakta mı?" deyince ortam iyice gerildi. Yaşananlar magazin gündemine damga vururken, GÜNAYDIN yazarı Ömer Karahan konuyu köşesine taşıdı. İşte o yazı...