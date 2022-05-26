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Haberler Galeri Sosyal medyadan böyle seslendi ‘Sev, yaşa, şükret, birlikte’ Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel’den dikkat çeken paylaşım!
Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 09:36

Sosyal medyadan böyle seslendi ‘Sev, yaşa, şükret, birlikte’ Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel’den dikkat çeken paylaşım!

"Sen Çal Kapımı" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, dizinin sona ermesinin ardından ilişkilerini noktalamıştı. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra Hande Erçel, gölünü yine bir meslektaşı olan Kaan Yıldırım'a kaptırdı. İngiltere'den gelen bir kareyle ilişkileri belgelenen çift, kısa süre önce de birlikteliklerini kabul etti. Taze aşıkların geçtiğimiz günlerde de lüks bir otelde tatil yaparken çekilen fotoğrafları sosyal medyaya sızdı. O görüntüleri sosyal medyada gören Kaan Yıldırım, adeta çılgına döndü. Hande Erçel'in yeni aşkı Kaan Yıldırım, otel yetkililerine sert çıkarak fotoğrafları kimin çektiğinin bulunmasını istedi. Hande Erçel'in son paylaşımı ilgi odağı oldu. Erçel, paylaşımına 'Sev, yaşa, şükret, birlikte' notuyla paylaştı.

Sosyal medyadan böyle seslendi ‘Sev, yaşa, şükret, birlikte’ Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel’den dikkat çeken paylaşım!

Kerem Bürsin ile ilişkisi dizisinin final yapmasıyla sona eren Hande Erçel, özel hayatındaki gelişmeler ile gündemden düşmüyor.

Sosyal medyadan böyle seslendi ‘Sev, yaşa, şükret, birlikte’ Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel’den dikkat çeken paylaşım!

Erçel, Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı.

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Sosyal medyadan böyle seslendi ‘Sev, yaşa, şükret, birlikte’ Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel’den dikkat çeken paylaşım!

Magazin dünyasının gözde çifti Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz hafta Marmaris'teki lüks bir otelde aşk tatili yapmıştı.

Sosyal medyadan böyle seslendi ‘Sev, yaşa, şükret, birlikte’ Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel’den dikkat çeken paylaşım!

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, gazetecilere görüntü vermemek için de bu oteli seçmiş ve üç günlük tatilleri için 270 bin TL ödeyerek villada kalmıştı.

Sosyal medyadan böyle seslendi ‘Sev, yaşa, şükret, birlikte’ Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel’den dikkat çeken paylaşım!

Ancak güzel oyuncu ile kendisi gibi oyuncu aşkının birkaç uzaktan çekilmiş karesi, sosyal medyaya düşmüştü.

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