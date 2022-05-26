Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 09:36

Sosyal medyadan böyle seslendi ‘Sev, yaşa, şükret, birlikte’ Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel’den dikkat çeken paylaşım!

"Sen Çal Kapımı" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, dizinin sona ermesinin ardından ilişkilerini noktalamıştı. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra Hande Erçel, gölünü yine bir meslektaşı olan Kaan Yıldırım'a kaptırdı. İngiltere'den gelen bir kareyle ilişkileri belgelenen çift, kısa süre önce de birlikteliklerini kabul etti. Taze aşıkların geçtiğimiz günlerde de lüks bir otelde tatil yaparken çekilen fotoğrafları sosyal medyaya sızdı. O görüntüleri sosyal medyada gören Kaan Yıldırım, adeta çılgına döndü. Hande Erçel'in yeni aşkı Kaan Yıldırım, otel yetkililerine sert çıkarak fotoğrafları kimin çektiğinin bulunmasını istedi. Hande Erçel'in son paylaşımı ilgi odağı oldu. Erçel, paylaşımına 'Sev, yaşa, şükret, birlikte' notuyla paylaştı.