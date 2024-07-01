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Haberler Galeri Sosyal medyanın diline düştü! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu "estetiğim yok" dedi eski fotoğraflar ortalığa saçıldı!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 07:11

Sosyal medyanın diline düştü! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu "estetiğim yok" dedi eski fotoğraflar ortalığa saçıldı!

Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu ve Müjde Uzman'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu sosyal medyanın diline düştü. Estetik haberlerine verdiği "Estetiğim yok. Eski fotoğraflarımda makyaj yapmayı bilmiyorsun, kendini tanımıyorsun, küçüksün, yüzün oturuyor bence tamamen onunla alakalı" yanıtını verince Sıla Türkoğlu'nun eski fotoğrafları yine ortalığa saçıldı. Sıla Türkoğlu'nun eski halini görenler gözlerine inanamadı... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz hali...

Sosyal medyanın diline düştü! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu estetiğim yok dedi eski fotoğraflar ortalığa saçıldı!

Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu'nun yıllar önceki kilolu ve estetiksiz hali şoke etti.

Sosyal medyanın diline düştü! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu estetiğim yok dedi eski fotoğraflar ortalığa saçıldı!

Şimdilerde güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu'nun yıllar önceki kilolu halini gören takipçileri tanımakta zorlandı.

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Sosyal medyanın diline düştü! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu estetiğim yok dedi eski fotoğraflar ortalığa saçıldı!

Estetik haberlerine verdiği "Estetiğim yok. Eski fotoğraflarımda makyaj yapmayı bilmiyorsun, kendini tanımıyorsun, küçüksün, yüzün oturuyor bence tamamen onunla alakalı" yanıtını verince Sıla Türkoğlu'nun eski fotoğrafları yine ortalığa saçıldı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz hali...

Sosyal medyanın diline düştü! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu estetiğim yok dedi eski fotoğraflar ortalığa saçıldı!

Dudaklarına dolgu yaptırdığı ve fazla kilolarından kurtulan oyuncunun bir de çene dolgusu yaptırdığı ileri sürüldü.

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25 yaşındaki oyuncunun yıllar içinde tepeden tırnağa değiştiği dikkatlerden kaçmadı.

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