Sosyete bunu konuşuyor: Kocası ile dadıyı mutfak tezgahında yakaladı!

Son dönemde bebekleri dünyaya gelen çok ünlü sosyetik çift, eve yatılı olarak bakıcı tutmuş. İlk günlerde her şey yolunda giderken aylar geçtikçe bakıcı ile sosyetik iş adamı arasında bir aşk yeşermeye başlamış. Tabii aşktan habersiz olan sosyetik güzel ise hem dadı ile hem de eşi ile arasındaki bağlantıyı aylar sonra öğreniyor ve kıyamet kopuyor. Bir gün alışverişe giden sosyetik güzel, çocuğunu hem bakıcıya hem de eşine teslim ediyor. Fakat bazı durumlardan şüphelenen sosyetik güzel, hiç alışverişe gitmeden kapıda bekleyip belli bir süre sonra evine geri dönüyor. Eşi ile dadıyı mutfak tezgahında yakalayan sosyetik güzel, büyük bir şok yaşamış ve eşi ile dadıyı aynı anda kapının önüne koymuş. Bu olay sosyetik isimlerin arasında dedikodu malzemesi olsa da kısa bir süre ailelerin de devreye girmesiyle boşanma durumu ertelenmiş. 40 MİLYONLUK YAT HEDİYE ETTİ