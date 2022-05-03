Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sosyete bunu konuşuyor: Kocası ile dadıyı mutfak tezgahında yakaladı!
Giriş Tarihi: 03.05.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 11:04

Sosyete bunu konuşuyor: Kocası ile dadıyı mutfak tezgahında yakaladı!

Ünlü işadamı bakıcısı ile yasak aşk yaşadı. Sosyetik eşi ise ikiliyi mutfak tezgahında yakaladı. İşte Takvim yazarı Ufuk Özcan'ın, bugün köşesine taşıdığı ihanetin detayları…

Sosyete bunu konuşuyor: Kocası ile dadıyı mutfak tezgahında yakaladı!

Son dönemde bebekleri dünyaya gelen çok ünlü sosyetik çift, eve yatılı olarak bakıcı tutmuş. İlk günlerde her şey yolunda giderken aylar geçtikçe bakıcı ile sosyetik iş adamı arasında bir aşk yeşermeye başlamış.

Sosyete bunu konuşuyor: Kocası ile dadıyı mutfak tezgahında yakaladı!

Tabii aşktan habersiz olan sosyetik güzel ise hem dadı ile hem de eşi ile arasındaki bağlantıyı aylar sonra öğreniyor ve kıyamet kopuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sosyete bunu konuşuyor: Kocası ile dadıyı mutfak tezgahında yakaladı!

Bir gün alışverişe giden sosyetik güzel, çocuğunu hem bakıcıya hem de eşine teslim ediyor. Fakat bazı durumlardan şüphelenen sosyetik güzel, hiç alışverişe gitmeden kapıda bekleyip belli bir süre sonra evine geri dönüyor.

Sosyete bunu konuşuyor: Kocası ile dadıyı mutfak tezgahında yakaladı!

Eşi ile dadıyı mutfak tezgahında yakalayan sosyetik güzel, büyük bir şok yaşamış ve eşi ile dadıyı aynı anda kapının önüne koymuş.

Sosyete bunu konuşuyor: Kocası ile dadıyı mutfak tezgahında yakaladı!

Bu olay sosyetik isimlerin arasında dedikodu malzemesi olsa da kısa bir süre ailelerin de devreye girmesiyle boşanma durumu ertelenmiş.

SON DAKİKA