Giriş Tarihi: 04.08.2023 07:41
Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
07:46
Sosyetenin köklü ailesi hayatlarının şokunu yaşadı! Sağlıklı genç kıza kanser teşhisi koyan laboranta yaralama davası!
GÜNAYDIN, 26 yaşındaki Sena Kardıçalı'nın başına gelen film gibi olayı, dün manşete taşımıştı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran 'Kanser dediler sonra özür dilediler' haberi sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Kardıçalı Ailesi, kızları Sena'nın biyopsi raporunu karıştırıp boş yere kemoterapi görmesine neden olan İzmir'in ünlü laboratuvarıyla mahkemede hesaplaşmak için herekete geçti. İzmir'in köklü ailelerinden Kardıçalılar, kızları Sena'nın biyopsi raporunu karıştırıp boş yere kemoterapi görmesine neden olan özel laboratuvarı mahkemeye veriyor. Aile, laboranta ise taksirle adam yaralamaktan dava açıyor