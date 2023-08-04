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Haberler Galeri Sosyetenin köklü ailesi hayatlarının şokunu yaşadı! Sağlıklı genç kıza kanser teşhisi koyan laboranta yaralama davası!
Giriş Tarihi: 04.08.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 07:46

Sosyetenin köklü ailesi hayatlarının şokunu yaşadı! Sağlıklı genç kıza kanser teşhisi koyan laboranta yaralama davası!

GÜNAYDIN, 26 yaşındaki Sena Kardıçalı'nın başına gelen film gibi olayı, dün manşete taşımıştı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran 'Kanser dediler sonra özür dilediler' haberi sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Kardıçalı Ailesi, kızları Sena'nın biyopsi raporunu karıştırıp boş yere kemoterapi görmesine neden olan İzmir'in ünlü laboratuvarıyla mahkemede hesaplaşmak için herekete geçti. İzmir'in köklü ailelerinden Kardıçalılar, kızları Sena'nın biyopsi raporunu karıştırıp boş yere kemoterapi görmesine neden olan özel laboratuvarı mahkemeye veriyor. Aile, laboranta ise taksirle adam yaralamaktan dava açıyor

BÜLENT CANKURT
Sosyetenin köklü ailesi hayatlarının şokunu yaşadı! Sağlıklı genç kıza kanser teşhisi koyan laboranta yaralama davası!

İzmir'in köklü ailelerinden İbrahim-Şebnem Kardıçalı'nın 26 yaşındaki kızı Sena Kardıçalı'nın başına gelenleri yazmıştım dün. İzmir'in ünlü bir laboratuvarı, Sena'nın göğsünden alınıp biyopsiye gönderilen kitleyi, kanserli bir kadından alınan kitleyle karıştırıp hiçbir sağlık sorunu olmayan Sena'ya kanser teşhisi koyduğunu, hatta bu biyopsi raporu doğrultusunda Sena'ya kemoterapi uygulanmaya başladığını aktarmıştım.

Sosyetenin köklü ailesi hayatlarının şokunu yaşadı! Sağlıklı genç kıza kanser teşhisi koyan laboranta yaralama davası!

Sosyeteden Sanem Tezman'ın da kardeşi olan Sena'nın sağlığını ve psikolojisini bozan 'büyük hata'nın yankıları sürerken yeni bilgilere ulaştım.

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Sosyetenin köklü ailesi hayatlarının şokunu yaşadı! Sağlıklı genç kıza kanser teşhisi koyan laboranta yaralama davası!

'TAKSİRLE ADAM YARALAMAK'TAN BUGÜN DAVA AÇIYORLAR
Kardıçalı Ailesi, kendilerine bu acıyı yaşatan laboratuvara maddi ve manevi tazminat davası açmak için başvurmuştu. Yasa gereği davadan önce arabulucuya gidilecekmiş. Tarafların avukatları arabulucuda bir araya gelecekmiş, anlaşma sağlanamazsa dava süreci başlayacakmış.

Sosyetenin köklü ailesi hayatlarının şokunu yaşadı! Sağlıklı genç kıza kanser teşhisi koyan laboranta yaralama davası!

Ayrıca ailenin bugün, raporda imzası olan laboranta 'taksirle adam yaralamaktan' dava açacağını da öğrendim. Ailenin yakınlarıyla konuştum; İzmir'in en zenginlerinden olan ailenin derdi, tazminat falan değil, laboratuvar sahibi ve doktorun, kendilerine yaşattıklarının cezasını çekmesini istiyorlarmış. Bir de, başkalarına da benzer acılar yaşatmamaları için en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğine inanıyorlarmış. İnşallah laboratuvar en ağır cezayı alır.

Sosyetenin köklü ailesi hayatlarının şokunu yaşadı! Sağlıklı genç kıza kanser teşhisi koyan laboranta yaralama davası!

LABORATUVAR SAHİBİNİN YÜZSÜZLÜĞÜ!
Bu arada laboratuvarın sahibi, Şebnem Hanım'ı aradığında, sadece "Raporlarınız karışmış" deyip kuru bir özür dileyip kapatmış. Ne Sena'nın durumunu sormuş, ne hatalarının telafisi için ne yapabileceklerini. Düşünsenize Sena bu yanlış rapor yüzünden belki göğsünü kaybedecekti, kemoterapi seansları arttıkça birçok sağlık sorunu yaşayacaktı. Buna rağmen laboratuvar sahibi beyefendi kuru bir özürle telefonu kapatıyor. Aslında laboratuvarı ve sahibini buradan ifşa etmek isterdim ama yasalar izin vermiyor. Fakat cezaları kesinleşirse adıyla sanıyla yazacağım. Genç bir kızın hayatıyla oynamanın cezası neymiş görsünler.

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