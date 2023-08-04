Sosyetenin köklü ailesi hayatlarının şokunu yaşadı! Sağlıklı genç kıza kanser teşhisi koyan laboranta yaralama davası!

LABORATUVAR SAHİBİNİN YÜZSÜZLÜĞÜ!

Bu arada laboratuvarın sahibi, Şebnem Hanım'ı aradığında, sadece "Raporlarınız karışmış" deyip kuru bir özür dileyip kapatmış. Ne Sena'nın durumunu sormuş, ne hatalarının telafisi için ne yapabileceklerini. Düşünsenize Sena bu yanlış rapor yüzünden belki göğsünü kaybedecekti, kemoterapi seansları arttıkça birçok sağlık sorunu yaşayacaktı. Buna rağmen laboratuvar sahibi beyefendi kuru bir özürle telefonu kapatıyor. Aslında laboratuvarı ve sahibini buradan ifşa etmek isterdim ama yasalar izin vermiyor. Fakat cezaları kesinleşirse adıyla sanıyla yazacağım. Genç bir kızın hayatıyla oynamanın cezası neymiş görsünler.