Giriş Tarihi: 21.07.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
10:00
Sosyetenin ünlü avukatına hapis şoku! Boşanma davasında ikili mi oynadı?
Ünlü işadamı Jan Berslen Devrim ve Sevgi Güler arasındaki boşanma davasında ilginç detaylar ortaya çıktı. Sevgi Güler, ünlü avukat Altın Mimir ile görüşüp eşi ile iş kadını Yonca Alışan arasındaki ilişkiye dair elinde görüntülerin olduğunu söyledi. Yonca Alışan'ın şirketinin avukatı olan Altın Mimir, daha sonra Devrim'in avukatlığını üstlendi. Aynı işte menfaati zıt tarafların vekilliğini üstlendiği gerekçesiyle avukat hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.