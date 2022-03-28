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Haberler Galeri Sosyetik çift Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'den 3 gün 3 gece düğün! Fenomen Dila Tarkan'ın gelinliği sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 28.03.2022 08:10 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 08:12

Sosyetik çift Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'den 3 gün 3 gece düğün! Fenomen Dila Tarkan'ın gelinliği sosyal medyanın diline düştü!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almıştı. 'Önce bebek sonra nikah' modasına uyan çiftlerden oldukları konuşulan Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer Atina'da lüks bir otelde gerçekleştirdikleri görkemli düğünle evlendi. 3 gün 3 gece süren eğlenceler ile evlenen fenomen Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'i mutlu gününde yalnız bırakmayan dostları Yunanistan'a akın etti. Davetliler, hafta sonunu hem tatil hem eğlence formatıyla geçiriyor. Nikahta beyaz bir takım giyen Dila Tarkan düğünde ise sade bir gelinlik tercih etti. Düğünlerinden bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmeyen çift, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Dila Tarkan'ın gelinliği başta olmak üzere tercih ettiği diğer kıyafetler sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'in eğlenceli düğün dansı ise oldukça beğenildi.

Sosyetik çift Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer’den 3 gün 3 gece düğün! Fenomen Dila Tarkan’ın gelinliği sosyal medyanın diline düştü!

Dila Tarkan, iki yıldır flört ettiği sevgilisi Dağhan Doğruer'den, Sevgililer Günü için gittikleri Miami'de evlilik teklifi almıştı.

Sosyetik çift Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer’den 3 gün 3 gece düğün! Fenomen Dila Tarkan’ın gelinliği sosyal medyanın diline düştü!

Sevgilisinin teklifine 'evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Sosyetinin ünlü ismi Dila Tarkan Yunanistan'da evlendi.

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Sosyetik çift Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer’den 3 gün 3 gece düğün! Fenomen Dila Tarkan’ın gelinliği sosyal medyanın diline düştü!

'Önce bebek sonra nikah' modasına uyan çiftlerden oldukları konuşulan Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer Atina'da lüks bir otelde gerçekleştirdikleri görkemli düğünle evlendi.

Sosyetik çift Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer’den 3 gün 3 gece düğün! Fenomen Dila Tarkan’ın gelinliği sosyal medyanın diline düştü!

3 gün 3 gece süren eğlenceler ile evlenen fenomen Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'i mutlu gününde yalnız bırakmayan dostları Yunanistan'a akın etti.

Sosyetik çift Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer’den 3 gün 3 gece düğün! Fenomen Dila Tarkan’ın gelinliği sosyal medyanın diline düştü!

Davetliler, hafta sonunu hem tatil hem eğlence formatıyla geçiriyor.

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