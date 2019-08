Sosyetik güzel Eda Taşpınar ünlü olmadan önce... İlk mesleğini duyanlar şoke oluyor!

Herkesin yakından takip ettiği, ne giyse, nereye gitse günlerce konuşulan sosyetik güzel Eda Taşpınar, ilk işini anlattı. Eda Taşpınar'ın ilk işini duyanlar şoke oldu. Eda Taşpınar sosyetenin en çok konuşulan isimlerinden, aynı zamanda ilginç paylaşımları ile de sosyal medyaya damga vuran bir isim. Hayatı ve yaşam tarzı herkes tarafından merak edilen Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleşmişlerdir. Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye gelmiş ve Robert Koleji'nde eğitimine devam etmiştir. Ancak son senesinde ayrılmıştır. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi almıştır. Okul bitince bir sene daha Londra da kalıp sonrasında İstanbul'a geri dönmüştür. Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi şirketini kurmuştur ve kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürmüştür. Kendi ürünlerini üretip satan Eda Taşpınar ürünleri ile yankı uyandırmıştır. Eda Taşpınar ürünlerini yurtdışında da takipçileri ile buluşturmuştur. Eda Taşpınar şirketinin vizyonunu "kadınları mutlu etmek" olarak belirlemiştir. Türkiye'de önde gelen markalarına özel aksesuar ve giyim koleksiyonları hazırlamıştır ve hazırlamayı sürdürmektedir. Tasarımcı olarak ürünlerini paylaşmaya devam etmektedir. Eda Taşpınar'ın ilk mesleğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Eda Taşpınar'ın ilk mesleği…