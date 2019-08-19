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  • Sosyetik güzel Eda Taşpınar ünlü olmadan önce... İlk mesleğini duyanlar şoke oluyor!

Sosyetik güzel ünlü olmadan önce... İlk mesleğini duyanlar şoke oluyor!

Herkesin yakından takip ettiği, ne giyse, nereye gitse günlerce konuşulan sosyetik güzel , ilk işini anlattı. Eda Taşpınar'ın ilk işini duyanlar şoke oldu. Eda Taşpınar sosyetenin en çok konuşulan isimlerinden, aynı zamanda ilginç paylaşımları ile de sosyal medyaya damga vuran bir isim. Hayatı ve yaşam tarzı herkes tarafından merak edilen Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde 'da doğmuştur. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleşmişlerdir. Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra 'ye gelmiş ve Robert Koleji'nde eğitimine devam etmiştir. Ancak son senesinde ayrılmıştır. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra 'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi almıştır. Okul bitince bir sene daha Londra da kalıp sonrasında İstanbul'a geri dönmüştür. Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi şirketini kurmuştur ve kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürmüştür. Kendi ürünlerini üretip satan Eda Taşpınar ürünleri ile yankı uyandırmıştır. Eda Taşpınar ürünlerini yurtdışında da takipçileri ile buluşturmuştur. Eda Taşpınar şirketinin vizyonunu "kadınları mutlu etmek" olarak belirlemiştir. Türkiye'de önde gelen markalarına özel aksesuar ve giyim koleksiyonları hazırlamıştır ve hazırlamayı sürdürmektedir. Tasarımcı olarak ürünlerini paylaşmaya devam etmektedir. Eda Taşpınar'ın ilk mesleğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Eda Taşpınar'ın ilk mesleği…

Giriş Tarihi: 19.08.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 12:54
Sosyetik güzel Eda Taşpınar ünlü olmadan önce... İlk mesleğini duyanlar şoke oluyor!

Ünlülerin artık yapmasalar bile gerçek mesleklerini biliyor musunuz? Ünlüler ve eğer bugünlere gelmeselerdi belki de hala yapıyor olacakları meslekleri. işte Sosyetik güzel 'ın ünlü olmadan önceki ilk işi...

Sosyetik güzel Eda Taşpınar ünlü olmadan önce... İlk mesleğini duyanlar şoke oluyor!

TOLGA SARITAŞ

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı.

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Sosyetik güzel Eda Taşpınar ünlü olmadan önce... İlk mesleğini duyanlar şoke oluyor!

Sonrasında ise bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptı.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar ünlü olmadan önce... İlk mesleğini duyanlar şoke oluyor!

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar ünlü olmadan önce... İlk mesleğini duyanlar şoke oluyor!

Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar ünlü olmadan önce... İlk mesleğini duyanlar şoke oluyor!

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar ünlü olmadan önce... İlk mesleğini duyanlar şoke oluyor!

Sakatlanıp spora veda edince hayatı bir anda değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.

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