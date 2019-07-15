Sosyetik güzel Yasemin Özilhan nefes kesti! Yasemin Özilhan yürek hoplattı!

Stil ikonu Yasemin Özilhan'ın yazlık tarzıyla bu kez çok beğenildi. Yasemin Özilhan sarı mini şortu ve beyaz gömleğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Sezon açıldı, ünlü isimler rotayı Ege'ye ve Akdeniz'e çevirdi... Tatile çıkanlar arasında Yasemin Özilhan da var. Her zaman tarzı ile adından söz ettiren Yasemin Özilhan, daha önce paylaştığı kombiniyle çok da beğenilmemişti. Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, 323 Euro yani 1900 lira değerindeki Attico marka bol pantolonuyla sosyal medyaya damga vurmuştu. Yasemin Özilhan, şişman gösteren pantolonu yüzünden eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Yasemin Özilhan, olay pantolonun altına ise 5 bin 500 TL'lik Balenciaga marka beyaz bot giymişti. Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın bu kez yaptığı kombin ise takipçileri tarafından çok beğenildi. Sosyetik güzel, Instagram'dan yaz konseptli bir karesini paylaştı. Yasemin Özilhan, sarı şortu ve belinden bağlamalı gömleğiyle çok beğenildi. Stiliyle dikkat çeken Yasemin Özilhan, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Yasemin Özilhan geçtiğimiz gün Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı. Yasemin Özilhan'ın fotoğrafı kısa sürede beğeni rekoru kırdı.