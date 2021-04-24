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Haberler Galeri Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın yüzündeki şişlik dikkat çekti! Operasyon geçirdiği düşünülen Yasemin Özilhan hakkındaki gerçek bambaşka çıktı...
Giriş Tarihi: 24.04.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 09:28

Sosyetik güzel 'ın dikkat çekti! Operasyon geçirdiği düşünülen hakkındaki gerçek bambaşka çıktı...

İş insanı ile nikah masasına oturduktan sonra oyunculuğu bırakan sosyetik güzel , eşi, kızları Emine ve Ela ile mutlu bir yaşam sürüyor. Tüm zamanını ailesine ayıran , sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Yaptığı paylaşımlarla göz dolduran sosyetik güzel, giyim tarzıyla sık sık adından söz ettiriyor. Fit halleri ve güzelliğiyle de dikkat çeken Özilhan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yüzündeki şişliğiyle dikkat çeken Yasemin Özilhan, eczane ararken merak uyandırdı. İşte tüm detaylar...

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın yüzündeki şişlik dikkat çekti! Operasyon geçirdiği düşünülen Yasemin Özilhan hakkındaki gerçek bambaşka çıktı...

İş insanı ile nikah masasına oturduktan sonra oyunculuğu bırakan sosyetik güzel , eşi, kızları Emine ve Ela ile mutlu bir yaşam sürüyor.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın yüzündeki şişlik dikkat çekti! Operasyon geçirdiği düşünülen Yasemin Özilhan hakkındaki gerçek bambaşka çıktı...

Tüm zamanını ailesine ayıran , sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

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Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın yüzündeki şişlik dikkat çekti! Operasyon geçirdiği düşünülen Yasemin Özilhan hakkındaki gerçek bambaşka çıktı...

Yaptığı paylaşımlarla göz dolduran sosyetik güzel, giyim tarzıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın yüzündeki şişlik dikkat çekti! Operasyon geçirdiği düşünülen Yasemin Özilhan hakkındaki gerçek bambaşka çıktı...

, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Fitliği ve giyim tarzıyla her zaman konuşulan isimlerden biri olan sosyetik güzel, eczane aradı.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın yüzündeki şişlik dikkat çekti! Operasyon geçirdiği düşünülen Yasemin Özilhan hakkındaki gerçek bambaşka çıktı...

Emine ve Ela Özilhan adında iki kızı olan Özilhan, "Evde online eğitim devam ediyor. Ama yinede 1-2 ders için takviye alıyoruz. 30-40 dakikadan sonra konsantre gidiyor. Biz destek veriyoruz. Matematik dersini babaannesiyle (Emine Özilhan) yapıyor" diye konuştu.

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