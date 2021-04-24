Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın yüzündeki şişlik dikkat çekti! Operasyon geçirdiği düşünülen Yasemin Özilhan hakkındaki gerçek bambaşka çıktı...

İş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturduktan sonra oyunculuğu bırakan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, eşi, kızları Emine ve Ela ile mutlu bir yaşam sürüyor. Tüm zamanını ailesine ayıran Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Yaptığı paylaşımlarla göz dolduran sosyetik güzel, giyim tarzıyla sık sık adından söz ettiriyor. Fit halleri ve güzelliğiyle de dikkat çeken Özilhan, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yüzündeki şişliğiyle dikkat çeken Yasemin Özilhan, eczane ararken merak uyandırdı. İşte tüm detaylar...