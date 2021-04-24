Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın yüzündeki şişlik dikkat çekti! Operasyon geçirdiği düşünülen Yasemin Özilhan hakkındaki gerçek bambaşka çıktı...

Emine ve Ela Özilhan adında iki kızı olan Özilhan, "Evde online eğitim devam ediyor. Ama yinede 1-2 ders için takviye alıyoruz. 30-40 dakikadan sonra konsantre gidiyor. Biz destek veriyoruz. Matematik dersini babaannesiyle (Emine Özilhan) yapıyor" diye konuştu.