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Haberler Galeri Sözde çevreci patronlar Bodrum'u pisliğe boğdu! Cennet Koyu mu, sintine koyu mu? belli değil!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 08:28

Sözde çevreci patronlar Bodrum'u pisliğe boğdu! Cennet Koyu mu, sintine koyu mu? belli değil!

Dünyanın gözde tatil beldesi haline gelen Bodrum, ciddi bir çevre kirliliği meselesiyle karşı karşıya! Türkiye'nin önde gelen iş adamları, yaz başında milyon dolarlık teknelerini Cennet Koyu'na demirledi. Tekneleri yazlık ev gibi kullanan patronlar tüm koyları kapattı. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp duyarlı bir imaj çizmek için çaba sarf eden iş adamları, doğaya aynı özeni göstermiyor. Gün boyu lüks yatlarında eğlenen patronlar, gece saatlerinde ise
teknelerinin sintinesini yani atıklarını koylara bırakıyor.

FUNDA KARAYEL
Sözde çevreci patronlar Bodrum’u pisliğe boğdu! Cennet Koyu mu, sintine koyu mu? belli değil!

Bodrum'da öyle ciddi bir çevre meselesi var ki, kimsenin umurunda değil. Yaz başından bu yana yerinden 10 dakika ayrılmayan, teknelerini yazlık ev gibi kullanan ve koyları kapatan kişiler var. Bir tekne sintinesini yani atıklarını açığa boşaltmadan birkaç gün dayanabiliyor. Peki bizim yat sahibi, görünüşte çok duyarlı, şirketlerinde her yıl sürdürülebilirlik projeleri için milyonlar ayıran patronlarımız ne yapıyor? Gece olduğunda teknelerinin sintinesini bırakıyor.

Sözde çevreci patronlar Bodrum’u pisliğe boğdu! Cennet Koyu mu, sintine koyu mu? belli değil!

Çevre konusunda duyarlı röportajlar veren bu patronlar, yerleri kapılmasın diye bulundukları koydan çıkmıyor ve atıklarını da oldukları yere bırakıyorlar. Özellikle Cennet Koyu, korkarım sintine koyu olarak adını değiştirecek yakında. Sintineler mutlaka açık denizde boşaltılmalıdır; yoksa cezai bir yaptırımı olmak zorunda ve bunun denetlenmesi gerekiyor.

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Sözde çevreci patronlar Bodrum’u pisliğe boğdu! Cennet Koyu mu, sintine koyu mu? belli değil!

Örneğin, bu hafta tam da bu olaya uygun emsal bir karar çıktı. Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından turizm cenneti Bodrum'un Küdür Koyu'na kanalizasyon suyunu boşalttığı iddiasıyla 464 bin 585 lira ceza kesilen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri için yargılanma yolu açıldı.

Sözde çevreci patronlar Bodrum’u pisliğe boğdu! Cennet Koyu mu, sintine koyu mu? belli değil!

TURİZM BALTALANIYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ihbar üzerine Bodrum Yalıkavak MUSKİ'ye ait atık su arıtma tesisine 23 Mart 2024'te denetim gerçekleştirdi. Denetimde, dereye deşarj edilen boru, derenin denize ulaştığı yer ve denizden olmak üzere üç farklı noktadan numuneler alındı. Bakanlığın laboratuvar tahlili raporunda, numune alınan noktalarda yosun tuttuğu ve yoğun koku gözlemlendiği belirtildi. Ayrıca, MUSKİ'nin Yalıkavak Küdür Koyu'na arıtmayı by-pass ederek ayrı bir hat döşediği ve kanalizasyonu kuru dere üzerinden denize deşarj edip halk sağlığını tehdit ettiği aktarıldı. Denize dökülen pis su analizinde fekal koliform (dışkı) değerinin 50 bin çıktığı tespit edilmişti. Şimdi Cennet Koyu'nda gece yarısı açığa gitmeden sintinesini bırakan tekneler de denetlenmeli. İnsan sağlığı ve turizmin baltalanıyor.
Teknelerin sintine boşaltma süreçleri sıkı şekilde kontrol edilmeli ve ihlal edenlere caydırıcı cezalar uygulanmalı. Çevreciler, turizmciler ve halk el ele verip koylarımızı korumak için harekete geçmeliyiz. Yoksa bu güzelim cennet koyları, sintine kokusuyla kaybolup gidecek.

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