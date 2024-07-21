Giriş Tarihi: 21.07.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
08:28
Sözde çevreci patronlar Bodrum'u pisliğe boğdu! Cennet Koyu mu, sintine koyu mu? belli değil!
Dünyanın gözde tatil beldesi haline gelen Bodrum, ciddi bir çevre kirliliği meselesiyle karşı karşıya! Türkiye'nin önde gelen iş adamları, yaz başında milyon dolarlık teknelerini Cennet Koyu'na demirledi. Tekneleri yazlık ev gibi kullanan patronlar tüm koyları kapattı. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp duyarlı bir imaj çizmek için çaba sarf eden iş adamları, doğaya aynı özeni göstermiyor. Gün boyu lüks yatlarında eğlenen patronlar, gece saatlerinde ise
teknelerinin sintinesini yani atıklarını koylara bırakıyor.