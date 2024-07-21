Sözde çevreci patronlar Bodrum’u pisliğe boğdu! Cennet Koyu mu, sintine koyu mu? belli değil!

Bodrum'da öyle ciddi bir çevre meselesi var ki, kimsenin umurunda değil. Yaz başından bu yana yerinden 10 dakika ayrılmayan, teknelerini yazlık ev gibi kullanan ve koyları kapatan kişiler var. Bir tekne sintinesini yani atıklarını açığa boşaltmadan birkaç gün dayanabiliyor. Peki bizim yat sahibi, görünüşte çok duyarlı, şirketlerinde her yıl sürdürülebilirlik projeleri için milyonlar ayıran patronlarımız ne yapıyor? Gece olduğunda teknelerinin sintinesini bırakıyor.