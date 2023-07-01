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Haberler Galeri Hakan Sabancı'nın takıntılı eski aşkı Aygün Aydın o videoyu silmekle yırtamadı! Türk milletine hakaretler yağdırmıştı...
Giriş Tarihi: 01.07.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 11:13

Hakan Sabancı'nın takıntılı eski aşkı Aygün Aydın o videoyu silmekle yırtamadı! Türk milletine hakaretler yağdırmıştı...

Bir dönem Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu Aygün Aydın'ın başını skandal sözler sarf ettiği video yaktı. Türk milleti için "şerefsiz" ve "iki yüzlü" diyen Aygün Aydın paylaşımını silince kurtulacağını sandı. Skandalları ile tanınan Aygün Aydın'ın hadsiz sözlerine tepkiler yağdı. Ekrem H. isimli vatandaş da savcılığa suç duyurusunda bulunarak Aygün Aydın'ın Türk milletini aşağıladığı ve rencide ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Hakan Sabancı’nın takıntılı eski aşkı Aygün Aydın o videoyu silmekle yırtamadı! Türk milletine hakaretler yağdırmıştı...

Eski sevgilisi Hakan Sabancı'dan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Aygün Aydın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video savcılığa taşındı. Bir vatandaş, Aydın'ın paylaşımına tepki olarak adliyenin yolunu tuttu

Hakan Sabancı’nın takıntılı eski aşkı Aygün Aydın o videoyu silmekle yırtamadı! Türk milletine hakaretler yağdırmıştı...

TÜRK MİLLETİ AFFETMEDİ

Oyuncu Aygün Aydın, şahsi sosyal medya hesabından konuşurken bir video yayınladı.

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Hakan Sabancı’nın takıntılı eski aşkı Aygün Aydın o videoyu silmekle yırtamadı! Türk milletine hakaretler yağdırmıştı...

İddiaya göre videoda "Türk milleti şerefsiz, bu milletin Allah belasını versin, bu kadar iki yüzlü bir millet olamaz" sözlerini sarf etti.

Hakan Sabancı’nın takıntılı eski aşkı Aygün Aydın o videoyu silmekle yırtamadı! Türk milletine hakaretler yağdırmıştı...

Bir süre sonra söz konusu videoyu hesabından kaldıran Aydın'ın bu paylaşımı, Ekrem H. isimli vatandaştan kaçmadı.

Hakan Sabancı’nın takıntılı eski aşkı Aygün Aydın o videoyu silmekle yırtamadı! Türk milletine hakaretler yağdırmıştı...

"HEPİMİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Videoya gelen çığ gibi tepkiler sonrası Aygün Aydın paylaşımını silse de ülkenin dört bir yanından Aydın'a suç duyuruları yağdı. Bunlardan biri de Ekrem H'nın şikayeti oldu. Savcılığa sunduğu dilekçede Ekrem H., Aygün Aydın'ın videoda söyledikleriyle Türk milletini aşağıladığını, küçük düşürdüğünü belirtti.

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