Giriş Tarihi: 01.07.2023 10:59
Güncelleme Tarihi: 01.07.2023
11:13
Hakan Sabancı'nın takıntılı eski aşkı Aygün Aydın o videoyu silmekle yırtamadı! Türk milletine hakaretler yağdırmıştı...
Bir dönem Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu Aygün Aydın'ın başını skandal sözler sarf ettiği video yaktı. Türk milleti için "şerefsiz" ve "iki yüzlü" diyen Aygün Aydın paylaşımını silince kurtulacağını sandı. Skandalları ile tanınan Aygün Aydın'ın hadsiz sözlerine tepkiler yağdı. Ekrem H. isimli vatandaş da savcılığa suç duyurusunda bulunarak Aygün Aydın'ın Türk milletini aşağıladığı ve rencide ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.