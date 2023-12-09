Squid Game: The Challenge şampiyonu belli oldu! 4.56 Milyon $ ödülünün sahibi olan birinci isim herkesi şoke etti

Yarışmacılar kare, yuvarlak ve üçgen butonlardan birini seçerek ya elenecek ya da kalma şansını yakalayacaktı.

Basılan ilk düğme yeşile dönerse, oyuncu finale birlikte gitmek istediği diğer oyuncuyu seçer ve seçilmeyen elenir. Kırmızıya basan oyuncu ise elenir ancak buton griyse herhangi bir şey olmaz ve oyun devam eder.