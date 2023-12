Giriş Tarihi: 09.12.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 14:16

Squid Game: The Challenge şampiyonu belli oldu! 4.56 Milyon $ ödülünün sahibi olan birinci isim herkesi şoke etti

Squid Game: The Challenge sona erdi. 10 bölüm olarak Netflix platformunda yayına giren yarışmada, final bölümü yayınlandı! Netflix 2. Sezon onayını verdiğini açıkladı! Squid Game: The Challenge yarışması, neredeyse önceden yayınlanmış olan dizisi kadar yoğun bir ilgi gördü. Parça parça bölümlerin yüklendiği yarışmada 456 kişiden geriye finale sadece 3 kişi kaldı! Diziye göre daha faklı oyunların ve taktiklerin yer aldığı Squid Game: The Challenge final bölümüyle ses getirdi. Peki, kim kazandı, 4.56 Milyon $ sahibi kim oldu?