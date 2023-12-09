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Giriş Tarihi: 09.12.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 10:57

Squid Game: The Challenge şampiyonu belli oldu! 4.56 Milyon $ sahibi olan birinci isim herkesi şoke etti

Squid Game: The Challenge sona erdi. 10 bölüm olarak Netflix platformunda yayına giren yarışmada, final bölümü yayınlandı! Netflix 2. Sezon onayını verdiğini açıkladı! Squid Game: The Challenge yarışması, neredeyse önceden yayınlanmış olan dizisi kadar yoğun bir ilgi gördü. Parça parça bölümlerin yüklendiği yarışmada 456 kişiden geriye finale sadece 3 kişi kaldı! Diziye göre daha faklı oyunların ve taktiklerin yer aldığı Squid Game: The Challenge final bölümüyle ses getirdi. Peki, kim kazandı, 4.56 Milyon $ sahibi kim oldu?

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Squid Game: The Challenge şampiyonu belli oldu! 4.56 Milyon $ sahibi olan birinci isim herkesi şoke etti

Ve kasayı açarak büyük ödülün sahibi olan kişi Mai oldu. Onu kasada gold bir banka kartı bekliyordu.

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