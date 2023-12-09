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Haberler Galeri Squid Game: The Challenge şampiyonu belli oldu! Son dakika kazandı... 4.56 Milyon $ sahibi olan birinci isim herkesi şoke etti
Giriş Tarihi: 09.12.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 13:21

Squid Game: The Challenge şampiyonu belli oldu! Son dakika kazandı... 4.56 Milyon $ sahibi olan birinci isim herkesi şoke etti

Squid Game: The Challenge sona erdi. 10 bölüm olarak Netflix platformunda yayına giren yarışmada, final bölümü yayınlandı! Netflix 2. Sezon onayını verdiğini açıkladı! Squid Game: The Challenge yarışması, neredeyse önceden yayınlanmış olan dizisi kadar yoğun bir ilgi gördü. Parça parça bölümlerin yüklendiği yarışmada 456 kişiden geriye finale sadece 3 kişi kaldı! Diziye göre daha faklı oyunların ve taktiklerin yer aldığı Squid Game: The Challenge final bölümüyle ses getirdi. Peki, kim kazandı, 4.56 Milyon $ sahibi kim oldu?

Squid Game: The Challenge şampiyonu belli oldu! Son dakika kazandı... 4.56 Milyon $ sahibi olan birinci isim herkesi şoke etti

Squid Game: The Challenge'ın 10. ve son bölümünde, finale kalan son 3 yarışmacı Mai, Phill ve Sam oldu. Bir önceki turda rakiplerini elemeyi başaran üç yarışmacı finale kalmaya hak kazandı.

Squid Game: The Challenge şampiyonu belli oldu! Son dakika kazandı... 4.56 Milyon $ sahibi olan birinci isim herkesi şoke etti

Finale kalan oyunculara kutu içerisinde smokin getirildi ve tıpkı dizideki gibi bir ziyafet sofrası kurularak yemek yemeleri istendi. Yemek sonrasında oyuncuları bekleyen bir sürpriz vardı! Yeni bir eleme oyunu...

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Squid Game: The Challenge şampiyonu belli oldu! Son dakika kazandı... 4.56 Milyon $ sahibi olan birinci isim herkesi şoke etti

Yarışmacılar kare, yuvarlak ve üçgen butonlardan birini seçerek ya elenecek ya da kalma şansını yakalayacaktı.

Basılan ilk düğme yeşile dönerse, oyuncu finale birlikte gitmek istediği diğer oyuncuyu seçer ve seçilmeyen elenir. Kırmızıya basan oyuncu ise elenir ancak buton griyse herhangi bir şey olmaz ve oyun devam eder.

Squid Game: The Challenge şampiyonu belli oldu! Son dakika kazandı... 4.56 Milyon $ sahibi olan birinci isim herkesi şoke etti

Oyunun ardından gri butona basarak elenen yarışmacı Sam oldu.

Squid Game: The Challenge şampiyonu belli oldu! Son dakika kazandı... 4.56 Milyon $ sahibi olan birinci isim herkesi şoke etti

Mai, Phill ise finale kalan son iki yarışmacı oldu. Final oyununda "taş kağıt makas" oynayan ikiliden her turun galibi, bir kutudan demir bir anahtar seçerek, bu anahtarın 4,56 milyon doları simgeleyen süslü bir kasayı açıp açmadığını denedi.

Kasayı açan kişi büyük ödülün sahibi olacaktı!

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