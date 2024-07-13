Giriş Tarihi: 13.07.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
07:59
Statü hırsızlığı! Bodrum’da uyanıklar herkesin alınmadığı mekanlara ya da özel partilere sızmanın yolunu buldu!
Bodrum tatil için lüksün adresi! En pahalı mekanlar ve en renkli partiler de burada. Ancak herkes bu mekanlara ve partilere alınmıyor. Bodrum'da herkesin alınmadığı mekanlara ya da özel partilere girmek için ilginç taktikler var. Mekanların ve ünlü isimlerin sosyal medya hesabını sıkı şekilde takip edenler, kendilerini içerideki ünlünün davetlisi gibi ya da 1 milyon takipçili bir influencer gibi tanıtıp güvenlik duvarını aşıyor.