Statü hırsızlığı! Bodrum’da uyanıklar herkesin alınmadığı mekanlara ya da özel partilere sızmanın yolunu buldu!

Oysa ki, sektörün tüm paydaşları birbirinin işini etkilemek yerine, iş birliği içinde olsalar, herkes kazanabilir. Eğlence sektörünün ortak hareket etmesi, hem sanatçılar, hem de izleyiciler için daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir ortam yaratabilir. Sanatçı, "Mücbir sebeplerden dolayı konserimiz iptal edildi" açıklaması yapıyor. Halbuki açıklamaların "Karşımızda eş zamanlı 4 konser daha var, konserlerin biri dolu, 3'ü boş, biri de iptal edilerek rutinine devam ediyor" şeklinde olması gerek.

Korkarım bu rekabet içinde kimse iş yapamayacak ve sezon sonunda birçok mekan diskalifiye olacak. Davetlerde de benzer bir durum söz konusu. Örneğin, dün akşam aynı anda beş büyük markanın daveti vardı. Bir davetten diğerine koşmak, yemek, parti, after parti derken, programlar zincirine dönüşen bir kaos yaşanıyor. Davetlerde bile "Ona gitme, bana gel!" kavgası hakim. Herkes birbirinden haberdar olsa, daha sağlıklı bir organizasyon yapılabilir.

Bodrum'un eğlence dünyası, vahşi bir yarışın içinde kaybolmuş durumda. Sektörün aktörleri, birbirine karşı daha nazik ve anlayışlı olmayı öğrenmedikçe, Bodrum'un sahneleri daha uzun süre sessiz kalıp, konserler iptal olabilir.