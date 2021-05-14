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Haberler Galeri "Su gibisin güzel anne" Sinem Kobal'ın bayram paylaşımında gözler Lalin'i aradı!
Giriş Tarihi: 13.05.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 08:16

"Su gibisin güzel anne" 'ın bayram paylaşımında gözler 'i aradı!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift ile , 6 ay önce ilk bebekleri 'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Son olarak bayram paylaşımında bulunan Sinem Kobal'ın pozlarında gözler kızı Lalin'i aradı. Takipçilerinden yorum yağan Sinem Kobal güzelliğiyle dikkat çekerken 'Lalin ile fotoğraf gelmez mi?' soruları soruldu. İşte güzel anne ...

Su gibisin güzel anne Sinem Kobal'ın bayram paylaşımında gözler Lalin'i aradı!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift ile , 6 ay önce ilk bebekleri 'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Su gibisin güzel anne Sinem Kobal'ın bayram paylaşımında gözler Lalin'i aradı!

Kızı 'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren , geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti.

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Su gibisin güzel anne Sinem Kobal'ın bayram paylaşımında gözler Lalin'i aradı!

Son olarak bayram paylaşımında bulunan 'ın pozlarında gözler kızı 'i aradı.

Su gibisin güzel anne Sinem Kobal'ın bayram paylaşımında gözler Lalin'i aradı!

Takipçilerinden yorum yağan güzelliğiyle dikkat çekerken ' ile fotoğraf gelmez mi?' soruları soruldu.

Su gibisin güzel anne Sinem Kobal'ın bayram paylaşımında gözler Lalin'i aradı!

İşte güzel anne 'ın ...

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