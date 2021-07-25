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Haberler Galeri Şükran Ovalı mayolu pozlarını peş peşe paylaştı! Güzel oyuncu Şükran Ovalı'nın mayosunun fiyatı ise dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 25.07.2021 12:39 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 12:42

Şükran Ovalı mayolu pozlarını peş peşe paylaştı! Güzel oyuncu Şükran Ovalı'nın mayosunun fiyatı ise dudak uçuklattı!

Bir süredir ekranlarda izleyemediğimiz güzel oyuncu Şükran Ovalı şu sıralar kızı Mihran Ela ve oyuncu arkadaşı Gözde Seda Altuner ile tatilde. Sadakatsiz'in Gönül'ü olarak dikkat çeken oyuncu Gözde Seda Altuner'e sık sık poz veren Şükran Ovalı son olarak sosyal medya hesabından pembe-mor çizgili mayosu ile pozlarını peş peşe paylaştı. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça farklı bir görünüme kavuşan Şükran Ovalı'nın mayolu pozları büyük beğeni topladı. Öte yandan plaj şıklığı için kesenin ağzını açan futbolcu Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın mayosunun fiyatı dudak uçuklattı... İşte Şükran Ovalı'nın mayolu pozları...

Şükran Ovalı mayolu pozlarını peş peşe paylaştı! Güzel oyuncu Şükran Ovalı'nın mayosunun fiyatı ise dudak uçuklattı!

Bir süredir ekranlarda izleyemediğimiz güzel oyuncu Şükran Ovalı şu sıralar kızı Mihran Ela ve oyuncu arkadaşı Gözde Seda Altuner ile tatilde.

Şükran Ovalı mayolu pozlarını peş peşe paylaştı! Güzel oyuncu Şükran Ovalı'nın mayosunun fiyatı ise dudak uçuklattı!

Sadakatsiz'in Gönül'ü olarak dikkat çeken oyuncu Gözde Seda Altuner'e sık sık poz veren Şükran Ovalı son olarak sosyal medya hesabından pembe-mor çizgili mayosu ile pozlarını peş peşe paylaştı.

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Şükran Ovalı mayolu pozlarını peş peşe paylaştı! Güzel oyuncu Şükran Ovalı'nın mayosunun fiyatı ise dudak uçuklattı!

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça farklı bir görünüme kavuşan Şükran Ovalı'nın mayolu pozları büyük beğeni topladı.

Şükran Ovalı mayolu pozlarını peş peşe paylaştı! Güzel oyuncu Şükran Ovalı'nın mayosunun fiyatı ise dudak uçuklattı!

Öte yandan plaj şıklığı için kesenin ağzını açan futbolcu Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın mayosunun fiyatı dudak uçuklattı...

Şükran Ovalı mayolu pozlarını peş peşe paylaştı! Güzel oyuncu Şükran Ovalı'nın mayosunun fiyatı ise dudak uçuklattı!

İşte Şükran Ovalı'nın mayolu pozları...

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