Sular durulmuyor! Hafsanur Sancaktutan'ın videolu yanıtından sonra Bircan Bali'den yeni hamle! "HTS kayıtları gerçeği söyleyecek"

Hafsanur Sancaktutan'ın hayranlarını üzen bir iddia ortaya atılmıştı.. Zehirlendiği açıklanan Hafsanur Sancaktutan gerçekte canına mı kıymak istediğini ve bileklerini kestiğini iddia eden Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali kaynağının çok güçlü olduğunu ileri sürmüştü.