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Haberler Galeri Sular durulmuyor! Hafsanur Sancaktutan'ın videolu yanıtından sonra Bircan Bali'den yeni hamle! "HTS kayıtları gerçeği söyleyecek"
Giriş Tarihi: 16.01.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 13:32

Sular durulmuyor! Hafsanur Sancaktutan'ın videolu yanıtından sonra Bircan Bali'den yeni hamle! "HTS kayıtları gerçeği söyleyecek"

Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Bircan Bali önceki akşam yaptığı paylaşımla ünlü bir oyuncunun intihara teşebbüs ettiğini açıklamıştı. Ünlü bir oyuncunun hayatına son vermek için bileklerini kestiğini açıklayan ve isim vermeyen Bircan Bali intihara teşebbüs eden oyuncu hakkında yeni açıklamada bulundu. Bircan Bali, "Gencecik bir kızın hayatına son verecek kadar neler yaşadığını araştırıyorum" diyerek yaptığı açıklama ile gündem oldu. Peki Bircan Bali'nin iddia ettiği bileklerini keserek intihara teşebbüs eden ismin Hafsanur Sancaktutan olduğunu açıkladı. Sosyal medya intihara teşebbüs eden ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ı konuşuyor. Hafsanur Sancaktutan neden intihara teşebbüs etti? Hafsanur Sancaktutan'ın sağlık durumu nasıl? Hafsanur Sancaktutan'dan son dakika yanıt geldi. Sancaktutan'ın ardından Bircan Bali de bu iddiasını sürdürerek açıklama yaptı.

Sular durulmuyor! Hafsanur Sancaktutan’ın videolu yanıtından sonra Bircan Bali’den yeni hamle! HTS kayıtları gerçeği söyleyecek

İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Hafsanur Sancaktutan'dan videolu yanıt geldi. Bileklerini kestiği söylenmişti... Video ile sadece zehirlendiğini açıklayan Hafsanur Sancaktutan bileklerini gösterdi. "Bu fotoğrafı paylaşmak zorunda kaldığım için üzgünüm"

Sular durulmuyor! Hafsanur Sancaktutan’ın videolu yanıtından sonra Bircan Bali’den yeni hamle! HTS kayıtları gerçeği söyleyecek

Güzel oyuncu sağlığının iyi olduğunu belirttiği video ve fotoğrafla bileklerini gösterdi. Bircan Bali'nin intihar iddialarına ne yanıt vereceği merak konusu olmuştu.

Hafsanur Sancaktutan intihar mı etti? Hafsanur Sancaktutan'dan iddialara videolu yanıt | Video

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Sular durulmuyor! Hafsanur Sancaktutan’ın videolu yanıtından sonra Bircan Bali’den yeni hamle! HTS kayıtları gerçeği söyleyecek

Sancaktutan'ın yalanladığı iddiaların hemen akabinde Bircan Bali'den de jet yanıt geldi.

İşte Bircan Bali'nin açıklaması...

Hafsanur Sancaktutan hakkındaki intihar iddiasını yalanladı! Ardından Bircan Bali tekrar açıklama yaptı... | Video

Sular durulmuyor! Hafsanur Sancaktutan’ın videolu yanıtından sonra Bircan Bali’den yeni hamle! HTS kayıtları gerçeği söyleyecek

Magazine bomba gibi düşen intihar haberi yalan çıktı.

Sular durulmuyor! Hafsanur Sancaktutan’ın videolu yanıtından sonra Bircan Bali’den yeni hamle! HTS kayıtları gerçeği söyleyecek

Hafsanur Sancaktutan'ın hayranlarını üzen bir iddia ortaya atılmıştı.. Zehirlendiği açıklanan Hafsanur Sancaktutan gerçekte canına mı kıymak istediğini ve bileklerini kestiğini iddia eden Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali kaynağının çok güçlü olduğunu ileri sürmüştü.

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