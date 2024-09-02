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Giriş Tarihi: 02.09.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 13:52

Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı! Tanıyabilene aşk olsun!

71 yaşındaki usta oyuncu Bulut Aras, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı Sultan dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncu sevenlerine selam ve sevgilerini iletti: "Beni sevenlere, sayanlara selam ve sevgilerimi sunuyorum. Her şey için çok teşekkür ederim" dedi. Usta sanatçının değişimi sosyal medyada çok konuşuldu.

Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı! Tanıyabilene aşk olsun!

1978 yılında Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı "Sultan" filmindeki Kemal rolüyle yıldızı parlayan Bulut Aras, uzun yıllar sonra yürüyüş yaparken böyle görüntülendi.

Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı! Tanıyabilene aşk olsun!

71 yaşındaki usta oyuncu değişimiyle dikkat çekerken sevenlerine selam ve sevgilerini iletti: "Beni sevenlere, sayanlara selam ve sevgilerimi sunuyorum. Her şey için çok teşekkür ederim" dedi.

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Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı! Tanıyabilene aşk olsun!
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Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı! Tanıyabilene aşk olsun!

BULUT ARAS KİMDİR?

15 Mart 1953'te Denizli'nin Yukarışamlı köyünde 10 çocuklu bir ailede doğdu. Çocuk yaşlarda pamuk tarlalarında ırgatlık yaptı.

Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı! Tanıyabilene aşk olsun!

Denizli Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

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