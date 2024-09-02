Giriş Tarihi: 02.09.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
13:52
Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı! Tanıyabilene aşk olsun!
71 yaşındaki usta oyuncu Bulut Aras, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı Sultan dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncu sevenlerine selam ve sevgilerini iletti: "Beni sevenlere, sayanlara selam ve sevgilerimi sunuyorum. Her şey için çok teşekkür ederim" dedi. Usta sanatçının değişimi sosyal medyada çok konuşuldu.