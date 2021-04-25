Sultan’ın villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın lüks villasını görenler adeta büyülendi! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal sosyal medyada gündem oldu. Yapımcı Yağmur Ünal'ın, annesi Türkan Şoray ile yaşadığı Çubuklu'daki villası görenleri büyüledi. Ünal'ın 2016'da taşındıkları havuzlu, Boğaz manzaralı, bahçeli villa 4 katlı ve 420 metrekare. İkinci kat Türkan Şoray, üçüncü kat ise Yağmur'a ait. Anne-kızın en büyük keyfi havuz, çardak ya da kış bahçesinde vakit geçirmek. Ünal "Aynı çatı altında iki ayrı ev planlandı. Annem ve benim alanlarımız farklı. Odaları birbirimizden ilham alarak dekore ettik. Ortaya ikimizin mutlu olduğu, çok kullanışlı bir ev çıktı" diyor. İşte merak edenler için Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal'ın lüks villası…