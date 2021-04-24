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Haberler Galeri Sultan’ın villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın lüks villasını görenler büyülendi! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 23.04.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 09:31

’ın villası ! ile kızı ’ın lüks villasını görenler büyülendi! Sosyal medyada oldu!

'ın Sultanı ile kızı sosyal medyada gündem oldu. Yapımcı Yağmur Ünal'ın, annesi Türkan Şoray ile yaşadığı 'daki villası görenleri büyüledi. Ünal'ın 2016'da taşındıkları havuzlu, Boğaz manzaralı, bahçeli villa 4 katlı ve 420 metrekare. İkinci kat Türkan Şoray, üçüncü kat ise Yağmur'a ait. Anne-kızın en büyük keyfi havuz, çardak ya da kış bahçesinde vakit geçirmek. Ünal "Aynı çatı altında iki ayrı ev planlandı. Annem ve benim alanlarımız farklı. Odaları birbirimizden ilham alarak dekore ettik. Ortaya ikimizin mutlu olduğu, çok kullanışlı bir ev çıktı" diyor. İşte merak edenler için Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal'ın lüks villası…

Sultan’ın villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın lüks villasını görenler büyülendi! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Türk sinemasının Sultanı ile kızı evinin kapılarını açtı. Aynı çatı altında iki farklı tasarımla lüks villaları hayran bıraktı.

Sultan’ın villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın lüks villasını görenler büyülendi! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

Yapımcı , annesi ile yaşadığı 'daki villasının kapısını Hello Fashion Homes dergisine açtı.

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Sultan’ın villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın lüks villasını görenler büyülendi! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

'ın 2016'da taşındıkları havuzlu, Boğaz manzaralı, bahçeli villa 4 katlı ve 420 metrekare.

Sultan’ın villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın lüks villasını görenler büyülendi! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

İkinci kat , üçüncü kat ise Yağmur'a ait. Anne-kızın en büyük keyfi havuz, çardak ya da kış bahçesinde vakit geçirmek.

Sultan’ın villası göz kamaştırdı! Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal’ın lüks villasını görenler büyülendi! Sosyal medyada ilgi odağı oldu!

"Aynı çatı altında iki ayrı ev planlandı. Annem ve benim alanlarımız farklı.

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