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Haberler Galeri Suna Yıldızoğlu gençlik iksiri içmiş gibi! Tarzan Rıfkı'nın Melahat'inin son haline bakın!
Giriş Tarihi: 15.11.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 09:56

Suna Yıldızoğlu gençlik iksiri içmiş gibi! Tarzan Rıfkı'nın Melahat'inin son haline bakın!

Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tarzan Rıfkı'nın Melahat'i Suna Yıldızoğlu şimdilerde ne yapıyor? Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Suna Yıldızoğlu, Yadigar Ejder gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tarzan Rıfkı filmindesevdiği kadın tarafından terk edilince ormana yerleşen bir adamın hikayesini konu ediyor. Ekranlara yeniden gelmesi ile sosyal medyada ilgi odağı olan Tarzan Rıfkı'nın yuncuları merak konusu oldu. Tarzan Rıfkı'nın Melahat'i Suna Yıldızoğlu şimdilerde 67 yaşında. Tarzan Rıfkı'nın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu adeta gençlik iksiri içmiş gibi. İşte yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Tarzan Rıfkı'nın Melahat'i Suna Yıldızoğlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

Suna Yıldızoğlu gençlik iksiri içmiş gibi! Tarzan Rıfkı’nın Melahat’inin son haline bakın!

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında yer alan Tarzan Rıfkı'nın Melahat'i Suna Yıldızoğlu güzelliğiyle yıllara adeta meydan okuyor.

Suna Yıldızoğlu gençlik iksiri içmiş gibi! Tarzan Rıfkı’nın Melahat’inin son haline bakın!

Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tarzan Rıfkı'nın Melahat'i Suna Yıldızoğlu şimdilerde ne yapıyor?

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Suna Yıldızoğlu gençlik iksiri içmiş gibi! Tarzan Rıfkı’nın Melahat’inin son haline bakın!

Kemal Sunal, Dinçer Çekmez, Suna Yıldızoğlu, Yadigar Ejder gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tarzan Rıfkı filminde sevdiği kadın tarafından terk edilince ormana yerleşen bir adamın hikayesini konu ediyor.

Suna Yıldızoğlu gençlik iksiri içmiş gibi! Tarzan Rıfkı’nın Melahat’inin son haline bakın!

Genç bir adam olan Rıfkı, sakarlığı ile tanınmaktadır. Bir kahvecide çalışan Rıfkı, kalbini aynı mahallede yaşadığı Gül'e kaptırır. Gül ile evlilik hayali kuran Rıfkı'nın önünde büyük bir engel vardır. Gül, Rıfkı ile evlenmek için kendi evlerinde yaşamayı koşul olarak sunar.

Suna Yıldızoğlu gençlik iksiri içmiş gibi! Tarzan Rıfkı’nın Melahat’inin son haline bakın!

Rıfkı, bütçesine uygun bir ev arayıp bulamayınca, Gül tarafından terk edilir. Sevdiği kadın tarafından terk edilmesinin ardından mahalleden ayrılan Rıfkı, ormana yerleşir. Kendisini artık bir Tarzan olarak gören Rıfkı, gazeteye ilan vererek kendisine bir Jane bulmaya karar verir. Hayatının kadını ile buluşacağını sandığı sırada karşısında mafyanın adamlarını bulan Rıfkı, kendisini zorlu bir maceranın içinde bulur.

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