Süper lüks yatları hayran bıraktı! Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile ’Bodrum kaçamağımızdan bir gün’ diyerek paylaştı!

44 yaşındaki eski manken Ebru Şallı tatil fotoğrafları ile dillerden düşmüyor. Tatile doymayan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmedi. Bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Ebru Şallı şimdi de eşi Uğur Akkuş ile süper lüks yatlarında geçirdikleri 1 günü takipçileri ile paylaştı. Eşi Uğur Akkuş ile aşka gelen Ebru Şallı'nın paylaşımı kısa sürede büyük beğeni toplarken lüks yatları da hayran bıraktı. İşte Ebru Şallı'nın 'Bodrum kaçamağımızdan bir gün' diyerek paylaştığı videosu...