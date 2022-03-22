Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper minili Defne Samyeli'nin göğüs dekoltesi olay oldu! 49'luk Defne Samyeli'nin cüretkar pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:28

Süper minili Defne Samyeli'nin göğüs dekoltesi olay oldu! 49'luk Defne Samyeli'nin cüretkar pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu!

49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli sahne tarzı ile yine sosyal medyayı salladı. Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli seçimleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Cesur sahne kıyafetleri ile dikkat çeken Defne Samyeli son seçimi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu. Defne Samyeli'nin derin göğüs dekolteli sarı elbisesi ile verdiği iddialı pozlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Defne Samyeli'nin süper minili pozları...

Süper minili Defne Samyeli’nin göğüs dekoltesi olay oldu! 49’luk Defne Samyeli’nin cüretkar pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli sahne tarzı ile yine sosyal medyayı salladı.

Süper minili Defne Samyeli’nin göğüs dekoltesi olay oldu! 49’luk Defne Samyeli’nin cüretkar pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu!

49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper minili Defne Samyeli’nin göğüs dekoltesi olay oldu! 49’luk Defne Samyeli’nin cüretkar pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli seçimleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Süper minili Defne Samyeli’nin göğüs dekoltesi olay oldu! 49’luk Defne Samyeli’nin cüretkar pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Defne Samyeli son olarak şarkıcılığa soyunmuş ve güzel sesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bir mekanda sahne alan Defne Samyeli son dinleyicilerine yaşattığı keyifli anlardan paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Süper minili Defne Samyeli’nin göğüs dekoltesi olay oldu! 49’luk Defne Samyeli’nin cüretkar pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Cesur sahne kıyafetleri ile dikkat çeken Defne Samyeli son seçimi ile sosyal medyayı kasıp kavurdu.

SON DAKİKA