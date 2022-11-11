Ajda Pekkan’dan müjdeli haber! Sahnelere döneceği tarih belli oldu

Biliyorsunuz, geçtiğimiz haftalarda Süper Starımız Ajda Pekkan talihsiz bir ev kazası geçirmişti. Acilen ameliyata alınan Pekkan, pazar günü taburcu oldu. Bazı internet sitelerinde 'Ajda Pekkan bir daha sahneye çıkmayacak mı?' gibi haberler okuyunca ben de hemen menajerini aradım. Ev kazası geçirdiği gün ünlü sanatçıyı hastaneye yetiştiren, ameliyat sürecinde hep yanında olan kişi menajeri Oğuz Arınmış'tı. Süper Star'ın evde dinlendiğini söyleyen Arınmış, sözlerine şöyle devam etti: