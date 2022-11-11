Giriş Tarihi: 11.11.2022 07:08
Güncelleme Tarihi: 11.11.2022
07:18
Ajda Pekkan'dan müjdeli haber! Sahnelere döneceği tarih belli oldu
Türk müziğinin 'Süper Star'ı Ajda Pekkan hayranlarını korkuttu! 76 yaşındaki Ajda Pekkan evinde talihsiz bir kaza geçirmiş, kalça kemiği kırılmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Ajda Pekkan ameliyata alınmıştı. 7 saat süren ameliyatın ardından menajeri, Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgiyi GÜNAYDIN ile paylaşmıştı. Pekkan'dan müjdeli haber geldi. Süper Starın sahnelere döneceği tarih belli oldu.