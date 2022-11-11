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Haberler Galeri Ajda Pekkan'dan müjdeli haber! Sahnelere döneceği tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 11.11.2022 07:08 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 07:18

Ajda Pekkan'dan müjdeli haber! Sahnelere döneceği tarih belli oldu

Türk müziğinin 'Süper Star'ı Ajda Pekkan hayranlarını korkuttu! 76 yaşındaki Ajda Pekkan evinde talihsiz bir kaza geçirmiş, kalça kemiği kırılmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Ajda Pekkan ameliyata alınmıştı. 7 saat süren ameliyatın ardından menajeri, Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgiyi GÜNAYDIN ile paylaşmıştı. Pekkan'dan müjdeli haber geldi. Süper Starın sahnelere döneceği tarih belli oldu.

Tuba KALÇIK
Ajda Pekkan’dan müjdeli haber! Sahnelere döneceği tarih belli oldu

Son dönemlerde verdiği konserler ve yaptığı danslarla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a adeta nazar değmişti. Ajda Pekkan hayranlarını korkutmuştu.

Ajda Pekkan’dan müjdeli haber! Sahnelere döneceği tarih belli oldu

Türk müziğinin 'Süper Star'ı 76 yaşındaki Ajda Pekkan evinde düşüp kalça kemiğini kırmıştı. Hastaneye kaldırılan Ajda Pekkan ameliyata alınmıştı.

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Ajda Pekkan’dan müjdeli haber! Sahnelere döneceği tarih belli oldu

Kasım ve Aralık ayındaki konserleri iptal edilen Ajda Pekkan'ın sahnelere döneceği tarih belli oldu.

Ajda Pekkan’dan müjdeli haber! Sahnelere döneceği tarih belli oldu

GÜNAYDIN yazarı Tuba Kalçık müjdeyi verdi. İşte Kalçık'ın o yazısı...

Ajda Pekkan’dan müjdeli haber! Sahnelere döneceği tarih belli oldu

Biliyorsunuz, geçtiğimiz haftalarda Süper Starımız Ajda Pekkan talihsiz bir ev kazası geçirmişti. Acilen ameliyata alınan Pekkan, pazar günü taburcu oldu. Bazı internet sitelerinde 'Ajda Pekkan bir daha sahneye çıkmayacak mı?' gibi haberler okuyunca ben de hemen menajerini aradım. Ev kazası geçirdiği gün ünlü sanatçıyı hastaneye yetiştiren, ameliyat sürecinde hep yanında olan kişi menajeri Oğuz Arınmış'tı. Süper Star'ın evde dinlendiğini söyleyen Arınmış, sözlerine şöyle devam etti:

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