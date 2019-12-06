Süperstar Ajda Pekkan'dan süper hareket!

Hilmi Türkmen:

"Üsküdar'ın gönül merkezi'ni desteklerinizle yaşatacağız"

Üsküdar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi olan Tebessüm Kahvesi'nin "Üsküdar'ın gönül merkezi" olduğunu hatırlatan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bizim için çok büyük bir anlam taşıyan sosyal sorumluluk projemize Ajda Pekkan gibi toplumun her kesimi tarafından takdir gören isimlerin verdiği destek çok önemli. Ajda Hanım'a verdiği destekten ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Ajda Pekkan gibi Türkiye'nin önemli sanatçıların sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle çok önemli bir farkındalık yaratmayı başaracağız" dedi.