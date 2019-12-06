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Süperstar 'dan süper hareket!

Gerçekleştirdiği etkinliklerle engelleri ortadan kaldıran tarafından, bir sosyal sorumluluk projesi olarak tüm İstanbulluların hizmetine sunulan , 'nin süper starını ağırladı. Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası'nda 2'ncisi açılan Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret eden , gençlerle sohbet ederek, en sevilen şarkılarını onlarla birlikte seslendirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Tebessüm Kahvesi'nin açılış kurdelesini kesen Ajda Pekkan, coşkulu alkışlarla karşılandı.

Giriş Tarihi: 06.12.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 17:27
Süperstar Ajda Pekkan'dan süper hareket!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla gerçekleşen ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Süperstar Ajda Pekkan'dan süper hareket!

'nde çalışan gençler tarafından çiçeklerle karşılanan , hepsiyle tek tek sohbet etti.

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Süperstar Ajda Pekkan'dan süper hareket!

'ın en sevilen şarkılarına hep birlikte eşlik eden gençler, objektiflere gülümseyerek ziyaretin başrol oyuncusu oldular.

Süperstar Ajda Pekkan'dan süper hareket!

Küçüklüklerinden beri 'ın şarkılarıyla büyüyen gençler, hayranlık duydukları sanatçıyla birlikte aynı ortamda buluşmanın heyecanını coşku içinde yaşadılar.

Süperstar Ajda Pekkan'dan süper hareket!

Hilmi Türkmen:

"Üsküdar'ın gönül merkezi'ni desteklerinizle yaşatacağız"

tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi olan 'nin "Üsküdar'ın gönül merkezi" olduğunu hatırlatan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bizim için çok büyük bir anlam taşıyan sosyal sorumluluk projemize gibi toplumun her kesimi tarafından takdir gören isimlerin verdiği destek çok önemli. Ajda Hanım'a verdiği destekten ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Ajda Pekkan gibi 'nin önemli sanatçıların sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle çok önemli bir farkındalık yaratmayı başaracağız" dedi.

Süperstar Ajda Pekkan'dan süper hareket!

tarafından bir sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirilen 'nin tüm yönleriyle gençlerin hayata kazandırılmasına hizmet ettiğini belirten , " gençlerle beraber olmaktan, onlarla sohbet etmekten büyük mutluluk duydum. Onları hayatın merkezinde konumlandıran her projenin destekçisiyim. Katkılarından dolayı Üsküdar Belediyesi'ne minnettarım" dedi.

Süperstar Ajda Pekkan'dan süper hareket!
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