Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Suphiye Orancı’nın 4 çocuğunu bıraktığı Adile Şener: Büyük kızın ‘Anne beni bırakma’ sözleri yüreğimi dağladı...
Giriş Tarihi: 21.04.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 08:27

Suphiye Orancı’nın 4 çocuğunu bıraktığı Adile Şener: Büyük kızın ‘Anne beni bırakma’ sözleri yüreğimi dağladı...

Suphiye Orancı'nın 4 çocuğunu bakımı için bıraktığı ve bir daha uğramadığı Antalya Tekirova'daki Şener ailesini SABAH buldu. Adile Şener'in adını ilk kez Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldikleri ortaya çıkan kızları Duygu Nebioğlu ve ikizi Sevgi Nebioğlu ile duymuştuk. 4 kız çocuğuna kendi evlatları gibi bakıp sevdiğini belirten Adile Şener, yurda çocukları teslim ederken en büyük kızın "Anne bizi bırakma" sözlerini hiç unutamadığını söyledi. Dilara G.'nin köyde bakımını üstlenen Sevim Zilli ise, "Ablam 4 çocuğa bakamayınca Dilara'yı ben aldım. 2-3 yaşındaydı. Annesi bir kez geldi ve ortadan kayboldu. Hastalanınca yurda aldılar. Ayrılmak zor oldu" dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK
Suphiye Orancı’nın 4 çocuğunu bıraktığı Adile Şener: Büyük kızın ‘Anne beni bırakma’ sözleri yüreğimi dağladı...

Şu sıralar Türkiye'nin konuştuğu isimlerden Suphiye Orancı'nın kendisine bırakıp gittiği 4 kız çocuğuna 6 ay bakan Adile Şener SABAH'a konuştu:

Suphiye Orancı’nın 4 çocuğunu bıraktığı Adile Şener: Büyük kızın ‘Anne beni bırakma’ sözleri yüreğimi dağladı...

Halen Tekirova'da yaşayan Adile Şen şunları söyledi:
"Kızların annesi halıcılarda tercümanlık yapıyormuş. 9 yıl önce vefat eden eşim Emin Şener ile görüşmüş. 'Çalışamıyorum, çok zor durumdayım. 2'si ikiz 4 kız çocuğum bakar mısın' demiş. Eşim 'Tamam' deyince taksi ile 2'si 2 aylık ikiz, en büyük kız 5 diğeri 3 yaşında olmak üzere 4 kız çocuğunu bırakıp gitti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Suphiye Orancı’nın 4 çocuğunu bıraktığı Adile Şener: Büyük kızın ‘Anne beni bırakma’ sözleri yüreğimi dağladı...

Çocukların üstünde başında bir şey yoktu. Komşudan inek sütü olarak ikizlere baktı. O zaman dikiş makinesi giysilerini diktim. Anne sonra bir kez geldi. Bir daha da gelmedi."

Suphiye Orancı’nın 4 çocuğunu bıraktığı Adile Şener: Büyük kızın ‘Anne beni bırakma’ sözleri yüreğimi dağladı...

"4 kız çocuğunun bakımına tek başıma yetişemeyince komşular birer tanı aldı. Dilara'yı kardeşim Sevim aldı. Duygu bende kaldı. Bir süre böyle gitti. Komşudan inek sütü alıyorduk. İnek hamile olunca süt Duygu'yu hasta etti. Doktora götürdük. 3 gün hastanede yattı.

Suphiye Orancı’nın 4 çocuğunu bıraktığı Adile Şener: Büyük kızın ‘Anne beni bırakma’ sözleri yüreğimi dağladı...

Bu sırada gerçek annenin hapse girdiğini öğrendik. Annenin gazeteciye gönderdiği mektupta 'Çocuklarım için hapse girdim' dediğini öğrenince eşim valiliğe dilekçe ile başvurdu."

SON DAKİKA