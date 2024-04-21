Suphiye Orancı’nın 4 çocuğunu bıraktığı Adile Şener: Büyük kızın ‘Anne beni bırakma’ sözleri yüreğimi dağladı...

Halen Tekirova'da yaşayan Adile Şen şunları söyledi:

"Kızların annesi halıcılarda tercümanlık yapıyormuş. 9 yıl önce vefat eden eşim Emin Şener ile görüşmüş. 'Çalışamıyorum, çok zor durumdayım. 2'si ikiz 4 kız çocuğum bakar mısın' demiş. Eşim 'Tamam' deyince taksi ile 2'si 2 aylık ikiz, en büyük kız 5 diğeri 3 yaşında olmak üzere 4 kız çocuğunu bırakıp gitti.