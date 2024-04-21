Giriş Tarihi: 21.04.2024 08:17
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
08:27
Suphiye Orancı’nın 4 çocuğunu bıraktığı Adile Şener: Büyük kızın ‘Anne beni bırakma’ sözleri yüreğimi dağladı...
Suphiye Orancı'nın 4 çocuğunu bakımı için bıraktığı ve bir daha uğramadığı Antalya Tekirova'daki Şener ailesini SABAH buldu. Adile Şener'in adını ilk kez Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldikleri ortaya çıkan kızları Duygu Nebioğlu ve ikizi Sevgi Nebioğlu ile duymuştuk. 4 kız çocuğuna kendi evlatları gibi bakıp sevdiğini belirten Adile Şener, yurda çocukları teslim ederken en büyük kızın "Anne bizi bırakma" sözlerini hiç unutamadığını söyledi. Dilara G.'nin köyde bakımını üstlenen Sevim Zilli ise, "Ablam 4 çocuğa bakamayınca Dilara'yı ben aldım. 2-3 yaşındaydı. Annesi bir kez geldi ve ortadan kayboldu. Hastalanınca yurda aldılar. Ayrılmak zor oldu" dedi.