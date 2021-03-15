Süreyya Yalçın günden güne eriyor! 25 milyonluk malikanesinde poz veren Süreyya Yalçın'ın aşırı zayıflığı bir kez daha olay yarattı!

İş insanı Ozan Baran ile 2016 yılında evlendikten sonra Amerika'nın Miami kentinde yaşam sürdürmeye başlayan, genellikle yaz tatilleri için Türkiye'yi tercih eden sosyetik güzel Süreyya Yalçın, yine zayıflığıyla magazinin gündemine oturdu. Geçtiğimiz aylarda 1.5 ayda 30 kilo vererek adından söz ettiren Süreyya Yalçın, Miami'deki 25 milyon TL'lik malikanesinin bahçesinde yeni pozlar verdi. Son paylaşımlarında dikkat çeken bir kez daha zayıflığı oldu, Yalçın son haliyle ağızları açık bıraktı. Sosyetik güzelin günden güne erimesi takipçilerini korkuttu.
Giriş Tarihi: 15.03.2021
16:27
Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
16:39
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