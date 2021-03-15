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Haberler Galeri Süreyya Yalçın günden güne eriyor! 25 milyonluk malikanesinde poz veren Süreyya Yalçın'ın aşırı zayıflığı bir kez daha olay yarattı!

günden güne eriyor! 25 milyonluk malikanesinde poz veren 'ın aşırı zayıflığı bir kez daha olay yarattı!

İş insanı ile 2016 yılında evlendikten sonra Amerika'nın kentinde yaşam sürdürmeye başlayan, genellikle yaz tatilleri için Türkiye'yi tercih eden sosyetik güzel , yine zayıflığıyla magazinin gündemine oturdu. Geçtiğimiz aylarda 1.5 ayda 30 kilo vererek adından söz ettiren , Miami'deki 25 milyon TL'lik malikanesinin bahçesinde yeni pozlar verdi. Son paylaşımlarında dikkat çeken bir kez daha zayıflığı oldu, Yalçın son haliyle ağızları açık bıraktı. Sosyetik güzelin günden güne erimesi takipçilerini korkuttu.

Giriş Tarihi: 15.03.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 16:39
Süreyya Yalçın günden güne eriyor! 25 milyonluk malikanesinde poz veren Süreyya Yalçın'ın aşırı zayıflığı bir kez daha olay yarattı!

İş insanı ile 2016 yılında evlendikten sonra Amerika'nın kentinde yaşam sürdürmeye başlayan, genellikle yaz tatilleri için Türkiye'yi tercih eden sosyetik güzel , yine zayıflığıyla magazinin gündemine oturdu.

Süreyya Yalçın günden güne eriyor! 25 milyonluk malikanesinde poz veren Süreyya Yalçın'ın aşırı zayıflığı bir kez daha olay yarattı!

'de yaşayan , kısa sürede verdiği 15 kilo ile gündeme gelmişti. Anne olmaya karar veren Sürreyya Yalçın, doktorunun tavsiyesiyle hamilelik öncesi diyet ve detoks programına girmişti.

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Süreyya Yalçın günden güne eriyor! 25 milyonluk malikanesinde poz veren Süreyya Yalçın'ın aşırı zayıflığı bir kez daha olay yarattı!

Yalçın verdiği bir röportajda "Eşim de detoks yapıyor. Bu süreçte yağlı yiyeceklerden, gazlı içeceklerden, sigara içilen ortamlardan bile uzak duruyoruz" demişti.

Süreyya Yalçın günden güne eriyor! 25 milyonluk malikanesinde poz veren Süreyya Yalçın'ın aşırı zayıflığı bir kez daha olay yarattı!

'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraflar yine çok konuşuldu. Sosyetik güzelin zayıflamış haline yorum yağdı.

Süreyya Yalçın günden güne eriyor! 25 milyonluk malikanesinde poz veren Süreyya Yalçın'ın aşırı zayıflığı bir kez daha olay yarattı!

SAĞLIĞIM YERİNDE

Yalçın daha önce aşırı kilo vermesiyle ilgili sorulara "Gayet sağlıklı ve iyiyim. Hiçbir problemim yok" demişti.

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