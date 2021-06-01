Süreyya Yalçın tarzıyla dikkat çekti! Sosyal medya onu konuşuyor!

Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve genelde yaz tatilleri için Türkiye'ye gelen Süreyya Yalçın, 1.5 ayda 13 kilo vermişti. Anne olmaya karar veren Sürreyya Yalçın, doktorunun tavsiyesiyle hamilelik öncesi diyet ve detoks programına girmişti. Süreyya Yalçın verdiği bir röportajda "Eşim de detoks yapıyor. Bu süreçte yağlı yiyeceklerden, gazlı içeceklerden, sigara içilen ortamlardan bile uzak duruyoruz" demişti. Giyim tarzıyla sık sık gündeme gelen Süreyya Yalçın, yine tarzıyla dikkat çekti. Sosyal medyada paylaştı fotoğraflarla kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Bazı takipçileri de Yalçın'a 'Süreyya Hanım çok zayıflamışsınız artık, kilo vermeyin' yorumunda bulundu. Yalçın'ın son hali takipçilerini korkuttu.