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Haberler Galeri Süreyya Yalçın tarzıyla dikkat çekti! Sosyal medya onu konuşuyor!
Giriş Tarihi: 01.06.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 10:57

tarzıyla dikkat çekti! Sosyal medya onu konuşuyor!

'nın şehrinde yaşayan ve genelde yaz tatilleri için 'ye gelen , 1.5 ayda 13 kilo vermişti. Anne olmaya karar veren Sürreyya Yalçın, doktorunun tavsiyesiyle hamilelik öncesi diyet ve detoks programına girmişti. Süreyya Yalçın verdiği bir röportajda "Eşim de detoks yapıyor. Bu süreçte yağlı yiyeceklerden, gazlı içeceklerden, sigara içilen ortamlardan bile uzak duruyoruz" demişti. Giyim tarzıyla sık sık gündeme gelen Süreyya Yalçın, yine tarzıyla dikkat çekti. Sosyal medyada paylaştı fotoğraflarla kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Bazı takipçileri de Yalçın'a ' çok zayıflamışsınız artık, kilo vermeyin' yorumunda bulundu. Yalçın'ın son hali takipçilerini korkuttu.

Süreyya Yalçın tarzıyla dikkat çekti! Sosyal medya onu konuşuyor!

Giyim tarzıyla sık sık gündeme gelen , yine tarzıyla dikkat çekti. Uzun süredir 'da yaşayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda zayıflığı dikkat çekti.

Süreyya Yalçın tarzıyla dikkat çekti! Sosyal medya onu konuşuyor!

Instagram sayfasını aktif kullanan isimlerden. Yalçın son olarak cesur tarzını takipçileriyle paylaştı.

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Süreyya Yalçın tarzıyla dikkat çekti! Sosyal medya onu konuşuyor!

Sosyetik güze yaşamını eşi Ozan Baran'la ABD'de sürdürüyor.

Süreyya Yalçın tarzıyla dikkat çekti! Sosyal medya onu konuşuyor!

Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle özel hayatını takipçilerinin beğenisine sunan Yalçın, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Süreyya Yalçın tarzıyla dikkat çekti! Sosyal medya onu konuşuyor!

Derin yırtmaçlı bir elbiseyle objektiflerin karşısına geçen 'ın bu imajı binlerce beğeni aldı.

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