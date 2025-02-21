Süreyya Yalçın’ın acısı dinmiyor! Annesinin doğum gününde yürek yakan paylaşım! ’Bunu nasıl atlatacağımı bilmiyorum’

Sensiz bir dünyada var olmayı bilmiyorum. Bir daha asla sesini duyamayacağımı, elini tutamayacağımı, yüzünü sadece eski fotoğraflarda görebileceğimi bilerek her güne uyanmak… bu his tarif edilemez. Ne kadar çabalasam da, anılar asla yeterli olmuyor.

Anne, seni çok özlüyorum. Öyle bir özlem ki, içimde ağır bir yük gibi taşıyorum. En küçük anlar bile bana yokluğunu hatırlatıyor ve kimse bu kısmı anlatmıyor—özlem azalmıyor, aksine büyüyor. Her gün seni daha da çok özlüyorum. Her gün, zamanın geri dönmesini, sadece bir saniyeliğine bile olsa tekrar seni görebilmeyi diliyorum. Sadece bir saniye… sana gitme diyebilmek için.