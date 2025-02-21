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Giriş Tarihi: 21.02.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:22

Süreyya Yalçın'ın acısı dinmiyor! Annesinin doğum gününde yürek yakan paylaşım! 'Bunu nasıl atlatacağımı bilmiyorum'

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, geçtiğimiz Mayıs ayında annesini kaybetmişti. Yalçın'ın anne acısı dinmiyor. Süreyya Yalçın annesinin doğum gününde yürek yakan bir paylaşım yaptı.

Süreyya Yalçın’ın acısı dinmiyor! Annesinin doğum gününde yürek yakan paylaşım! ’Bunu nasıl atlatacağımı bilmiyorum’

Merhum iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, geçtiğimiz yıl annesi Ülkü Yalçın'ı 77 yaşında kaybetti. Süreyya Yalçın annesinin doğum gününü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Süreyya Yalçın’ın acısı dinmiyor! Annesinin doğum gününde yürek yakan paylaşım! ’Bunu nasıl atlatacağımı bilmiyorum’

Annesi Ülkü Yalçın'ın doğum gününde nostaljik bu kareyi yayınlayan Yalçın, paylaşımına şu notu düştü:

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Süreyya Yalçın’ın acısı dinmiyor! Annesinin doğum gününde yürek yakan paylaşım! ’Bunu nasıl atlatacağımı bilmiyorum’

"Bugün senin doğum günün, anne. Ve ben sensiz bunu nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Şu an seninle kutluyor olmalıydım. Seni yemeğe götürmeli, birlikte gülmeli, yeni anılar biriktirmeliydim. Ama bunun yerine, bu günü nasıl atlatacağımı bilemeden öylece duruyorum.

Süreyya Yalçın’ın acısı dinmiyor! Annesinin doğum gününde yürek yakan paylaşım! ’Bunu nasıl atlatacağımı bilmiyorum’

Sensiz bir dünyada var olmayı bilmiyorum. Bir daha asla sesini duyamayacağımı, elini tutamayacağımı, yüzünü sadece eski fotoğraflarda görebileceğimi bilerek her güne uyanmak… bu his tarif edilemez. Ne kadar çabalasam da, anılar asla yeterli olmuyor.

Anne, seni çok özlüyorum. Öyle bir özlem ki, içimde ağır bir yük gibi taşıyorum. En küçük anlar bile bana yokluğunu hatırlatıyor ve kimse bu kısmı anlatmıyor—özlem azalmıyor, aksine büyüyor. Her gün seni daha da çok özlüyorum. Her gün, zamanın geri dönmesini, sadece bir saniyeliğine bile olsa tekrar seni görebilmeyi diliyorum. Sadece bir saniye… sana gitme diyebilmek için.

Süreyya Yalçın’ın acısı dinmiyor! Annesinin doğum gününde yürek yakan paylaşım! ’Bunu nasıl atlatacağımı bilmiyorum’

Seni bir kez daha görebilmek için her şeyimi verirdim. Bana sarılman, adımı söylemen, varlığınla içimi ısıtman için her şeyimi… Ama artık bunu yapamam. Ve bu gerçek, her gün beni yeniden paramparça ediyor.

Bu yüzden bugün, seninle kutlama yapmak yerine, sensiz bir günü daha yaşamaya çalışıyorum. Ve bundan nefret ediyorum. Senin olmadığın bir hayattan, bu boşluktan, bu acıdan nefret ediyorum.

Doğum günün kutlu olsun, anne. Umarım bir yerlerde huzurlusundur. Umarım sesimi duyabiliyorsundur. Seni ne kadar sevdiğimi, ne kadar özlediğimi, ne kadar sana ihtiyacım olduğunu biliyorsundur… Seni asla, ama asla unutmayacağım."

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