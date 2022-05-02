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Haberler Galeri Sürpriz bir şekilde evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninden ilk kare geldi! Görümce Tuğba Dinçerler kural tanımadı!
Giriş Tarihi: 02.05.2022 07:59 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 08:01

Sürpriz bir şekilde evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninden ilk kare geldi! Görümce Tuğba Dinçerler kural tanımadı!

Bir süredir mutlu birliktelikleri olan ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti dün akşam Çırağan Sarayı'nda sürpriz bir nikahla evlendi. Hadise ve Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında düzenlenen gizli bir törenle nişanlanmıştı. Evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin evlilik için acele etmesinin nedeni olarak ünlü şarkıcının hamile olması gösterildi. ABD'den dönen Hadise ve Mehmet Dinçerler, bir mekan çıkışında görüntülenmişti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hadise, karnını çantasıyla kapatmıştı. Ünlü şarkıcının bu hamlesi, 'Hadise hamile mi?' sorularını da beraberinde getirmişti. Şarkıcı Hadise'den bebek açıklaması gelmişti. Dünyaevine giren çift görüntü alınmaması için görevliler ve misafirleri uyarırken Dinçerler'in kardeşi bu kuralı bozdu. Tuğba Dinçerler, sosyal medya hesabından fotoğraf yayınladı.

Sürpriz bir şekilde evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nikah töreninden ilk kare geldi! Görümce Tuğba Dinçerler kural tanımadı!

Bir süredir aşk yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti dün akşam Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturdu.

Sürpriz bir şekilde evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nikah töreninden ilk kare geldi! Görümce Tuğba Dinçerler kural tanımadı!

Çift, görüntü alınmaması için görevliler ve misafirleri uyarırken Dinçerler'in kardeşi bu kuralı bozdu.

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Sürpriz bir şekilde evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nikah töreninden ilk kare geldi! Görümce Tuğba Dinçerler kural tanımadı!

Snob Magazin'in haberine göre; Tuğba Dinçerler, sosyal medya hesabından Çırağan Sarayı'nın önünde çektirdiği bir fotoğrafı ve gelin çiçeğiyle verdiği pozunu paylaştı.

Sürpriz bir şekilde evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nikah töreninden ilk kare geldi! Görümce Tuğba Dinçerler kural tanımadı!

Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen düğün töreni ile dünyaevine girdi.

Sürpriz bir şekilde evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nikah töreninden ilk kare geldi! Görümce Tuğba Dinçerler kural tanımadı!

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğün töreninde, aile üyeleri, salon yetkilileri ve düğüne katılanlardan görüntü alınmamalarını talep etti.

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