Giriş Tarihi: 02.05.2022 07:59 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 08:01

Sürpriz bir şekilde evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninden ilk kare geldi! Görümce Tuğba Dinçerler kural tanımadı!

Bir süredir mutlu birliktelikleri olan ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti dün akşam Çırağan Sarayı'nda sürpriz bir nikahla evlendi. Hadise ve Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında düzenlenen gizli bir törenle nişanlanmıştı. Evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin evlilik için acele etmesinin nedeni olarak ünlü şarkıcının hamile olması gösterildi. ABD'den dönen Hadise ve Mehmet Dinçerler, bir mekan çıkışında görüntülenmişti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hadise, karnını çantasıyla kapatmıştı. Ünlü şarkıcının bu hamlesi, 'Hadise hamile mi?' sorularını da beraberinde getirmişti. Şarkıcı Hadise'den bebek açıklaması gelmişti. Dünyaevine giren çift görüntü alınmaması için görevliler ve misafirleri uyarırken Dinçerler'in kardeşi bu kuralı bozdu. Tuğba Dinçerler, sosyal medya hesabından fotoğraf yayınladı.