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Giriş Tarihi: 04.05.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 07:30

Sürpriz bir şekilde evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninden yeni fotoğraflar! Derya Açıkgöz ardı ardına paylaştı...

Bir süredir mutlu birliktelikleri olan ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti dün akşam Çırağan Sarayı'nda sürpriz bir nikahla evlendi. Hadise ve Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında düzenlenen gizli bir törenle nişanlanmıştı. Evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin evlilik için acele etmesinin nedeni olarak ünlü şarkıcının hamile olması gösterildi. ABD'den dönen Hadise ve Mehmet Dinçerler, bir mekan çıkışında görüntülenmişti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hadise, karnını çantasıyla kapatmıştı. Ünlü şarkıcının bu hamlesi, 'Hadise hamile mi?' sorularını da beraberinde getirmişti. Şarkıcı Hadise'den bebek açıklaması gelmişti. Dünyaevine giren çift görüntü alınmaması için görevliler ve misafirleri uyarırken Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tuğba Dinçerler'den sonra Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz de kural bozdu. Derya Açıkgöz, Hadise'nin düğününden kareler paylaştı!

Sürpriz bir şekilde evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nikah töreninden yeni fotoğraflar! Derya Açıkgöz ardı ardına paylaştı...

Bir süredir aşk yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti dün akşam Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmuştu.

Sürpriz bir şekilde evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nikah töreninden yeni fotoğraflar! Derya Açıkgöz ardı ardına paylaştı...

Çift, görüntü alınmaması için görevliler ve misafirleri uyarırken Dinçerler'in kardeşi bu kuralı bozmuştu.

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Sürpriz bir şekilde evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nikah töreninden yeni fotoğraflar! Derya Açıkgöz ardı ardına paylaştı...

Snob Magazin'in haberine göre; Tuğba Dinçerler, sosyal medya hesabından Çırağan Sarayı'nın önünde çektirdiği bir fotoğrafı ve gelin çiçeğiyle verdiği pozunu paylaşmıştı.

Sürpriz bir şekilde evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nikah töreninden yeni fotoğraflar! Derya Açıkgöz ardı ardına paylaştı...

Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen düğün töreni ile dünyaevine girmişti.

Sürpriz bir şekilde evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nikah töreninden yeni fotoğraflar! Derya Açıkgöz ardı ardına paylaştı...

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğün töreninde, aile üyeleri, salon yetkilileri ve düğüne katılanlardan görüntü alınmamalarını talep etmişti.

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