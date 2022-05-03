Giriş Tarihi: 03.05.2022 08:14 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 08:17

Sürpriz bir şekilde evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninden yeni fotoğraflar! Derya Açıkgöz peş peşe paylaştı…

Bir süredir mutlu birliktelikleri olan ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti dün akşam Çırağan Sarayı'nda sürpriz bir nikahla evlendi. Hadise ve Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında düzenlenen gizli bir törenle nişanlanmıştı. Evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin evlilik için acele etmesinin nedeni olarak ünlü şarkıcının hamile olması gösterildi. ABD'den dönen Hadise ve Mehmet Dinçerler, bir mekan çıkışında görüntülenmişti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hadise, karnını çantasıyla kapatmıştı. Ünlü şarkıcının bu hamlesi, 'Hadise hamile mi?' sorularını da beraberinde getirmişti. Şarkıcı Hadise'den bebek açıklaması gelmişti. Dünyaevine giren çift görüntü alınmaması için görevliler ve misafirleri uyarırken Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tuğba Dinçerler'den sonra Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz de kural bozdu. Derya Açıkgöz, Hadise'nin düğününden kareler paylaştı!