Giriş Tarihi: 13.09.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 11:35

Sürpriz gelişme! Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler barıştı mı? Paylaşımda Hadise detayı! Dövmesi ele verdi!

Magazin kulisleri günlerdir Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddialarını konuşuyor. Çiçeği burnunda evliler Hadise İle Mehmet Dinçerler'in arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı söylenen ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler barıştı mı? Evlilik yüzüklerini takmamaları ile patlak veren Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğindeki krizin nedeninin bebek olduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı Hadise, sessizliği bozmuş bebek düşürmediğini ve bebek için tedavi de göremediğini açıklamıştı. Ayrılık iddiaları hakkında ise ikiliden açıklama gelmemişti. Mehmet Dinçerler'in sosyal medya paylaşımındaki Hadise detayı sevenlerini heyecanlandırdı. İşte ayrıntılar...