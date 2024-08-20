Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
15:36
“Sürpriz sonlu” Sinem Kobal doğal güzelliğiyle büyüledi!
Sinem Kobal uzun bir aradan sonra 'Her Şeyin Başı Merkür' filmiyle setlere geri döndü. Kenan İmirzalıoğlu ile 8 yıldır evli olan güzel oyuncu kızları Lalin ve Leyla ile daha çok vakit geçirmek için setlere ara vermişti. Muhteşem bir dönüş yapan Sinem Kobal, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Sinem Kobal, son paylaşımını "Sürpriz sonlu" notuyla yaptı. Duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.