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Haberler Galeri “Sürpriz sonlu” Sinem Kobal doğal güzelliğiyle büyüledi!
Giriş Tarihi: 20.08.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:36

“Sürpriz sonlu” Sinem Kobal doğal güzelliğiyle büyüledi!

Sinem Kobal uzun bir aradan sonra 'Her Şeyin Başı Merkür' filmiyle setlere geri döndü. Kenan İmirzalıoğlu ile 8 yıldır evli olan güzel oyuncu kızları Lalin ve Leyla ile daha çok vakit geçirmek için setlere ara vermişti. Muhteşem bir dönüş yapan Sinem Kobal, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Sinem Kobal, son paylaşımını "Sürpriz sonlu" notuyla yaptı. Duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Sürpriz sonlu Sinem Kobal doğal güzelliğiyle büyüledi!

37 yaşındaki güzel oyuncu Sinem Kobal, tüm dikkatleri üzerine çekti. Sinem Kobal'ın son paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Sürpriz sonlu Sinem Kobal doğal güzelliğiyle büyüledi!

8 yıl önce hayatını yakışıklı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile birleştiren Sinem Kobal, Lalin ve Leyla adını verdikleri kızlarıyla da anneliği tatmıştı. Bu süreçte kariyerine ara veren Sinem Kobal, son zamanlarda dönüş sinyalleri veriyordu.

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Sürpriz sonlu Sinem Kobal doğal güzelliğiyle büyüledi!

Sinem Kobal'dan uzun zaman sonra setten peş peşe paylaşımlar yaptı.

Sürpriz sonlu Sinem Kobal doğal güzelliğiyle büyüledi!

Güzel oyuncu Sinem Kobal 7 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşacak. Sinem Kobal, 'Her Şeyin Başı Merkür' isimli filmde, savaş muhabirliği hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan 'Elif'i oynayacak.

Sürpriz sonlu Sinem Kobal doğal güzelliğiyle büyüledi!

Sinem Kobal, yeni filmi Her Şeyin Başı Merkür'ün setinden peş peşe paylaşımlar yaptı. Takipçilerine müjdeli haber veren Sinem Kobal'ın neşeli hallerine takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

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