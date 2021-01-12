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Haberler Galeri Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal evli mi, eşi kim?

kimdir, kaç yaşında ve nereli? yarışmacısı Cemal Hünal evli mi, eşi kim?

filmiyle oyunculuk kariyerinde adeta zirveye ulaşan bu kez parkurlarında mücadele ediyor. Ünlüler takımında yerini alan başarılı oyuncu 'te çekimleri devam eden yarışmanın 2021 sezonunda boy gösteren isimler arasında yerini alırken izleyenler tarafından hayatıyla gündeme geliyor. Peki, yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Cemal Hünal yaşı, oynadığı diziler ve hayatına dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.01.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 15:33
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal evli mi, eşi kim?

Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal evli mi, eşi kim?

Bir Zamanlar Osmanlı, Adanalı, Asi, Paramparça, Seni Bana Yazmışlar, Her Sevda Bir Veda, Leyla'nın Evi gibi birçok dizide yer alan ünlü oyuncu bu kez başarılı oyunculuk performansı yerine yarışmasında parkurlardaki mücadelesi ile gündeme geliyor. Sevilen oyuncu şimdiden yarışmada iddialı isimler arasındaki yerini alıyor. Peki, yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Cemal Hünal yaşı, oynadığı diziler ve hayatına dair tüm detaylar…

SURVİVOR CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Survivor ünlüler takımında yerini alan Cemal Hünal yaşı, oynadığı dizi ve filmler, eşi gibi birçok konuda izleyicilerin merak konusu olmaya devam ediyor. 1976 doğumlu 44 yaşındaki oyuncu İstanbul'da doğmuş disiplin problemi nedeniyle ise küçük yaşta yurt dışına çıkarak eğitimini burada almıştır…

Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal evli mi, eşi kim?

Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal evli mi, eşi kim?

, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye'de doğmuştur. Çocukluğu Maçka'da, dedesinin yaptığı ve kendi adını verdiği bir apartmanda geçti, Cemal Hünal Apartmanı'nda. Kerem adında bir erkek kardeşi var. Babası eki sanayicilerden Atilla Hünal'dır. Annesinin adı Vicki Hünal.

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Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal evli mi, eşi kim?

Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal evli mi, eşi kim?

İstanbul'da Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Ardından Los Angeles Ucla Extension'da, Santa Monica Collage'da ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Üniversite hayatı boyunca da mutfaklarda çalıştı. Bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik yaptı. En son Los Angeles'da senaryo analistliği yaptı.

Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal evli mi, eşi kim?

Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal evli mi, eşi kim?

2007 yılında "Ulak" filmi ile başladığı sinema kariyerinde, 2008 yılında çekilen "" filmiyle tanındı. 2007, 2009 yılları arasında Antakya'da çekilen "Asi" dizisinde oynadı. Antakya'da atları köpekleri olan bir köy evi var.

Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal evli mi, eşi kim?

Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal evli mi, eşi kim?

Nişantaşı'nda "Zazie"adında İtalyan restoranı ve İstanbul Adalarda Sedef Adasında "Port Sedef" adıyla bir beach club tarzında işletmesi var.

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