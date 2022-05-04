Giriş Tarihi: 04.05.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 11:03

Survivor 2022 Barış Murat Yağcı bu haliyle herkesi şaşırttı! Barış Murat Yağcı’nın 100 kilo olduğu fotoğrafları şoke etti!

Survivor 2022'de sürpriz bir eleme yaşandı. Barış, Sude, Ayşe ve Evrim'in yer aldığı eleme potasında Barış Murat Yağcı adaya veda etti. Barış Murat Yağcı verdiği bir röportajda kariyerini ve zayıflama macerasını anlatmıştı. Çocukken obez olduğunu söyleyen ünlü oyuncu '16 yaşında 100 kiloydum. Kimseyi dış görünüşü ile yargılamayı doğru bulmuyorum' dedi. Ünlü oyuncunun değişimi görenleri şoke etti. Yağcı ' Ben 17-18 yaşına kadar obezdim. Eski fotoğraflarımın hepsini sildim. Kimse bulamaz, hatta ben bile bulamam! Çok kötüydü gerçekten... Sonra sporun etkisiyle boyum uzadı. O beni kurtardı. Vücudumda hâlâ hızlı kilo vermekten dolayı çatlak izleri var. 20 yaşındaydım. Best Model'e hazırlanıyordum. Diyet ve spor yaptım. Haltere başlayınca bayağı değiştim.' İşte merak edenler için Barış Murat Yağcı'nın ve diğer ünlü isimlerin şişman ve zayıf halleri…