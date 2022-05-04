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Haberler Galeri Survivor 2022 Barış Murat Yağcı bu haliyle herkesi şaşırttı! Barış Murat Yağcı’nın 100 kilo olduğu fotoğrafları şoke etti!
Giriş Tarihi: 04.05.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 11:03

Survivor 2022 Barış Murat Yağcı bu haliyle herkesi şaşırttı! Barış Murat Yağcı’nın 100 kilo olduğu fotoğrafları şoke etti!

Survivor 2022'de sürpriz bir eleme yaşandı. Barış, Sude, Ayşe ve Evrim'in yer aldığı eleme potasında Barış Murat Yağcı adaya veda etti. Barış Murat Yağcı verdiği bir röportajda kariyerini ve zayıflama macerasını anlatmıştı. Çocukken obez olduğunu söyleyen ünlü oyuncu '16 yaşında 100 kiloydum. Kimseyi dış görünüşü ile yargılamayı doğru bulmuyorum' dedi. Ünlü oyuncunun değişimi görenleri şoke etti. Yağcı ' Ben 17-18 yaşına kadar obezdim. Eski fotoğraflarımın hepsini sildim. Kimse bulamaz, hatta ben bile bulamam! Çok kötüydü gerçekten... Sonra sporun etkisiyle boyum uzadı. O beni kurtardı. Vücudumda hâlâ hızlı kilo vermekten dolayı çatlak izleri var. 20 yaşındaydım. Best Model'e hazırlanıyordum. Diyet ve spor yaptım. Haltere başlayınca bayağı değiştim.' İşte merak edenler için Barış Murat Yağcı'nın ve diğer ünlü isimlerin şişman ve zayıf halleri…

Survivor 2022 Barış Murat Yağcı bu haliyle herkesi şaşırttı! Barış Murat Yağcı’nın 100 kilo olduğu fotoğrafları şoke etti!

Barış Murat Yağcı adaya veda eden isim oldu. Barış; Ayşe, Evrim ve Sude'den daha az oy alarak adaya veda etti. Üstünde süveteri, beyaz gömleği, boynunda kravatı ile objektife poz veren bu ünlü ismi görenler tanıyamadı. Fotoğraftaki kişi 'Kocamın Ailesi', 'Kiralık Aşk' ve 'Şevkat Yerimdar' dizisinde canlandırdığı karakterlerle geniş hayran kitlesine sahip olan oyuncu Barış Murat Yağcı. Eski basketbolcu Barış Murat Yağcı Survivor 2020 yarışmacılarından biri oldu. Yağcı, daha önce Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi.

Survivor 2022 Barış Murat Yağcı bu haliyle herkesi şaşırttı! Barış Murat Yağcı’nın 100 kilo olduğu fotoğrafları şoke etti!

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğdu. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, Survivor 2022 yarışmacıları arasında yer alıyordu. Survivor Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

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Survivor 2022 Barış Murat Yağcı bu haliyle herkesi şaşırttı! Barış Murat Yağcı’nın 100 kilo olduğu fotoğrafları şoke etti!

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Survivor 2022 Barış Murat Yağcı bu haliyle herkesi şaşırttı! Barış Murat Yağcı’nın 100 kilo olduğu fotoğrafları şoke etti!

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. Barış Murat Yağcı verdiği bir röportajda kariyerini ve zayıflama macerasını anlatmıştı.

Survivor 2022 Barış Murat Yağcı bu haliyle herkesi şaşırttı! Barış Murat Yağcı’nın 100 kilo olduğu fotoğrafları şoke etti!

Çocukken obez olduğunu söyleyen ünlü oyuncu '16 yaşında 100 kiloydum. Kimseyi dış görünüşü ile yargılamayı doğru bulmuyorum' dedi.

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