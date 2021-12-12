Giriş Tarihi: 12.12.2021 15:27Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 15:27
Survivor 2022'de yer yerinden oynayacak! Survivor All Star 2022'de yok yok! Eski aşıklar, yeni sevgililer, ezeli rakipler...
Ekranların iddialı yapımlarından Survivor 2022'nin merakla beklenen kadrosu Acun Ilıcalı tarafından sosyal medya üzerinden açıklandı. Bu yıl All Star formatıyla ekrana gelecek olan Survivor yarışmasınnın ünlüler ve gönüller takımını daha önceki yıllara damga vuran isimler oluşturuyor. Survivor All Star 2022'nin kadrosunda yok yok! Survivor 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunun açıklanmasıyla birlikte sosyal medyada yer yerinden oynadı. Survivor All Star kadrosunda öyle isimler var ki... Özellikle önceki gün samimi halde görüntüleri ortaya çıkan ve aşk yaşadıkları konuşulan Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in gönüllüler takımı kadrosunda yer aldıklarını görenler ünlüler takımı kadrosunundaki Barış Murat Yağcı ismini de görünce şimdiden büyük meraka kapıldı. İşte Survivor All Star 2022 ünlüler takımı ve gönüllüler takımı kadrosu...