Survivor Aleyna Kalaycıoğlu beyaz bikinisi sarı pareosuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Survivor 2021'nin yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu, beyaz bikinisiyle sarı pareosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Survivor'dan sonra tatil sezonunu Çeşme'de açan Kalaycıoğlu, yarışmanın yorgunluğunu atıyor. Şimdilerde İzmir Çeşme'de denizin ve güneşin keyfini çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün sahilde objektiflere yansıdı. 23 yaşındaki Aleyna, güzelliği ve formda görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun sosyal medyayı kasıp kavuran son paylaşımı …