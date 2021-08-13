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Haberler Galeri Survivor Aleyna Kalaycıoğlu beyaz bikinisi sarı pareosuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Giriş Tarihi: 13.08.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 11:45

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu beyaz bikinisi sarı pareosuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Survivor 2021'nin yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu, beyaz bikinisiyle sarı pareosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Survivor'dan sonra tatil sezonunu Çeşme'de açan Kalaycıoğlu, yarışmanın yorgunluğunu atıyor. Şimdilerde İzmir Çeşme'de denizin ve güneşin keyfini çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün sahilde objektiflere yansıdı. 23 yaşındaki Aleyna, güzelliği ve formda görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun sosyal medyayı kasıp kavuran son paylaşımı …

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu beyaz bikinisi sarı pareosuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Survivor yarışmasında öne çıkan Aleyna Kalaycıoğlu ve Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir'in sevgili olduğu iddiası Instagram'ın gündeminde.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu beyaz bikinisi sarı pareosuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Aleyna Kalaycıoğlu konuyla ilgili açıklama yapmazken bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu beyaz bikinisi sarı pareosuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, stresli geçen yarışma sonrası soluğu tatilde aldı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu beyaz bikinisi sarı pareosuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Sık sık tatil pozlarını paylaşan Survivor Aleyna'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu beyaz bikinisi sarı pareosuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir arasındaki aşk iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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