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Haberler Galeri Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı... ‘Hayali yarım kaldı’
Giriş Tarihi: 01.05.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 09:01

aşıkları ile ... ‘Hayali yarım kaldı’

Katıldığı yarışma programından sonra büyük bir kitle edinen , oyuncu yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmüyorlar. Geçtiğimiz günlerde Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti. Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dedikodulara inat sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla takipçilerinin içine su serpmişti. Nisa Bölükbaşı, sevgilisi Barış Murat Yağcı ile 'nın ilçesine gitti. Denize girmek isteyen Bölükbaşı'nın hayali yarım kaldı. Ayağını suya sokmakla yetindi.

Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı... ‘Hayali yarım kaldı’

, sevgilisi ile 'nın ilçesine gitti. Denize girmek isteyen Bölükbaşı'nın hayali yarım kaldı. Ayağını suya sokmakla yetindi.

Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı... ‘Hayali yarım kaldı’

, sevgilisi ile kapanma öncesi kendisini 'nın ilçesine bağlı Kalkan'a attı.

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Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı... ‘Hayali yarım kaldı’

Sıcak havayı görünce yazlık kıyafetlerini giyip kendini plaja attı.

Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı... ‘Hayali yarım kaldı’

Suya girmeye yeltense de üşüdü ve kararından hemen vazgeçti.

Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı... ‘Hayali yarım kaldı’
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