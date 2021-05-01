Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı... ‘Hayali yarım kaldı’

Katıldığı yarışma programından sonra büyük bir kitle edinen Nisa Bölükbaşı, oyuncu Barış Murat Yağcı yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmüyorlar. Geçtiğimiz günlerde Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti. Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dedikodulara inat sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla takipçilerinin içine su serpmişti. Nisa Bölükbaşı, sevgilisi Barış Murat Yağcı ile Antalya'nın Kaş ilçesine gitti. Denize girmek isteyen Bölükbaşı'nın hayali yarım kaldı. Ayağını suya sokmakla yetindi.