Giriş Tarihi: 09.07.2021 13:57Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 14:18
Survivor Aycan Yanaç'ın değişimi inanılır gibi değil! Estetik yaptıran ünlüler kervanına katılan Aycan Yanaç ağızları açık bıraktı!
Survivor 2020 yarışmasına damga vuran isimlerden biri olan Aycan Yanaç, değişimiyle sosyal medyayı yaktı geçti. Survivor 2020'de 4 ay boyunca mücadele eden Aycan Yanaç, şu sıralar şöhretin keyfini çıkarıyor. Survivor yarışması ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aycan'ı Instagram'da 1.4 milyon kişi takip ediyor. Yarışmadan arkadaşı Sercan Yıldırım'la sık sık paylaşımlar yapan Aycan takipçilerinden büyük ilgi görüyor. Renkli gözleriyle dikkat çeken Aycan Yanaç'ın son hali olay yarattı. Estetik yaptıran ünlüler kervanına katılan Yanaç'ın değişimi dudak uçuklattı. İşte Aycan Yanaç'ın estetik sonrası yaptığı o paylaşım...