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Haberler Galeri Survivor Ayşe Yüksel "Tatil moduna geçildi" dedi mini şortuyla poz verdi! Survivor Ayşe'nin kalça dekolteli paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti!
Giriş Tarihi: 14.07.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 17:14

Survivor Ayşe Yüksel "Tatil moduna geçildi" dedi mini şortuyla poz verdi! Survivor Ayşe'nin kalça dekolteli paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti!

TV8 ekranlarının sevilen yarışmaları arasında yer alan "Survivor Türkiye", geçtiğimiz günlerde sona erdi. İsmail Balaban'ın şampiyonluğu göğüslemesinin ardından programın yarışmacıları gündem olmaya devam ediyor. O isimlerin başında da Ayşe Yüksel geliyor. Survivor yarışmasını üçüncü olarak bitiren Ayşe Yüksel, yarışmadan döndükten sonra sosyal medyada geçirmediği günlerin acısını çıkarıyor. 310 bini aşkın bir takipçi kitlesine hitap eden Ayşe Yüksel'in, son olarak süper minisiyle verdiği poz olay yarattı. Fit haliyle dikkatleri üzerine çeken Ayşe Yüksel'in paylaşımları, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu! İşte Survivor Ayşe'nin dikkat çeken pozları...

Survivor Ayşe Yüksel Tatil moduna geçildi dedi mini şortuyla poz verdi! Survivor Ayşe'nin kalça dekolteli paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının her bölümünde reyting rekorları kırılıyordu. Survivor yarışmasından sonra günlük hayatına dönene Ayşe ise hayranlarına binlerce paylaşım yapmaya başladı.

Survivor Ayşe Yüksel Tatil moduna geçildi dedi mini şortuyla poz verdi! Survivor Ayşe'nin kalça dekolteli paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti!

Sık sık mini etekli ve dekolteli paylaşımlar yapan Survivor Ayşe, bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

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Survivor Ayşe Yüksel Tatil moduna geçildi dedi mini şortuyla poz verdi! Survivor Ayşe'nin kalça dekolteli paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti!

Sevilerek takip edilen yarışmadan ayrılan Ayşe, dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan yarışmacı, mini şortuyla kalça dekoltesini gösterince; milyonlar eriyip bitti.

Survivor Ayşe Yüksel Tatil moduna geçildi dedi mini şortuyla poz verdi! Survivor Ayşe'nin kalça dekolteli paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti!

Birçok kişi ise durum hakkında "Fiziği yangın nedeni, güzelliği ateş ediyor" yorumlarında bulundular. Peki, Survivor Ayşe nasıl bir paylaşımda bulundu?

Survivor Ayşe Yüksel Tatil moduna geçildi dedi mini şortuyla poz verdi! Survivor Ayşe'nin kalça dekolteli paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti!

Survivor bitiminden sonra, Survivor yarışmasında en çok yakın olduğu Dora ve Steven'la birlikte tatile çıkan Ayşe, Çeşme'de soluğu aldı. Mini paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmacıya övgüler arka arkaya gelmeye başladı.

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