Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Survivor Barış Murat Yağcı'dan eski aşkı Nisa Bölükbaşı'na gönderme! "Asla pişman olmayın..."
Giriş Tarihi: 11.05.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 11:19

'dan eski aşkı 'na gönderme! "Asla pişman olmayın..."

2020 yarışmasının ikincisi ile , yarışma bittikten sonra sürpriz bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerini kısa süre sonra sosyal medyadan da ilan eden Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde flaş bir haberle magazin gündemini salladı. Ünlü çift, Barış Murat Yağcı'nın kitabındaki ifadelerin olay yaratmasının ardından yollarını ayırdı. Nisa Bölükbaşı, Instagram'dan ayrılığı takipçilerine duyurdu. Barış Murat Yağcı da yaklaşık altı aydır birlikte olduğu sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile ayrıldıktan sonra yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Survivor Barış Murat Yağcı'dan eski aşkı Nisa Bölükbaşı'na gönderme! Asla pişman olmayın...

2020 yarışmasının ikincisi ile , yarışma bittikten sonra sürpriz bir aşka yelken açmıştı.

Survivor Barış Murat Yağcı'dan eski aşkı Nisa Bölükbaşı'na gönderme! Asla pişman olmayın...

İlişkilerini kısa süre sonra sosyal medyadan da ilan eden ile , geçtiğimiz günlerde flaş bir haberle magazin gündemini salladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor Barış Murat Yağcı'dan eski aşkı Nisa Bölükbaşı'na gönderme! Asla pişman olmayın...

Ünlü çift, 'nın kitabındaki ifadelerin olay yaratmasının ardından yollarını ayırdı.

Survivor Barış Murat Yağcı'dan eski aşkı Nisa Bölükbaşı'na gönderme! Asla pişman olmayın...

, son olarak ayrıldığı sevgilisi 'na gönderme yaptı.

Survivor Barış Murat Yağcı'dan eski aşkı Nisa Bölükbaşı'na gönderme! Asla pişman olmayın...

Instagram'dan fotoğraf paylaşan oyuncu, Victoria Holt romanlarında yer alan bir sözü yazdı.

SON DAKİKA