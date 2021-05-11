Survivor Barış Murat Yağcı'dan eski aşkı Nisa Bölükbaşı'na gönderme! Asla pişman olmayın...

Survivor 2020 yarışmasının ikincisi Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, yarışma bittikten sonra sürpriz bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerini kısa süre sonra sosyal medyadan da ilan eden Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde flaş bir haberle magazin gündemini salladı. Ünlü çift, Barış Murat Yağcı'nın kitabındaki ifadelerin olay yaratmasının ardından yollarını ayırdı. Nisa Bölükbaşı, Instagram'dan ayrılığı takipçilerine duyurdu. Barış Murat Yağcı da yaklaşık altı aydır birlikte olduğu sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile ayrıldıktan sonra yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.