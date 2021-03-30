Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi bikinili pozu ile Dominik'i salladı! Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk güzelliğiyle büyüledi!

Eski Survivor Berkan Karabulut Dominik'teki birleşme partisine sevgilisi Lale Onuk ile gitti. Partide sevgilisine eşlik eden Lale Onuk denizin keyfini çıkarmayı da ihmal etmedi. İşte Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk'un bikinili pozları... Survivor Berkan Karabulut ile pozlarını sosyal medyadan paylaşan Lale Onuk bikinili halleri ile de ilgi odağı oldu. Lale Onuk, sevgilisinin yarışmacı olmasından sonra sık sık gündem oluyordu. LALE ONUK KİMDİR? Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarışmıştır. 1,80 boyunda olan Lale Onuk 22 yaşında. Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekerken, Instagram'da şu sıralar 520 bin takipçisi bulunuyor.